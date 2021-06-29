Организаторы Токио-2020 запретили зрителям стоять вдоль дорог на марафонах и соревнованиях по ходьбе. World Athletics удивлена и не согласна

Организаторы летней Олимпиады-2020 в запретили зрителям стоять вдоль дорог на марафонах и соревнованиях по спортивной ходьбе.

Это решение связано с антикоронавирусными мерами в стране.

World Athletics выразила несогласие с этим запретом.

«World Athletics удивлена этим новым решением о соревнованиях в Саппоро, которое, по-видимому, несовместимо с решением разрешить до 10 000 зрителей на площадках в Токио, многие из которых являются закрытыми.

Мы обсудим это решение как можно скорее, так как было бы большим позором не пригласить зрителей на спортивную ходьбу и марафон в Саппоро, учитывая популярность обеих дисциплин в Японии и тот факт, что они проводятся на открытом воздухе», – заявили в .

Соревнования по спортивной ходьбе в Токио-2020 пройдут 5 и 6 августа, марафоны – 7 августа.

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