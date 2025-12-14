«Россия 25» Ротенберга выиграла 8 последних матчей в рамках Кубка Первого канала

Сборная «России 25» выиграла 8 последних матчей в рамках КПК.

Сборная «России 25» выиграла 8 из 8 последних матчей в рамках Кубка Первого канала.

Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную Казахстана со счетом 9:0 и стала победителем турнира. Вчера «Россия 25» победила Беларусь (3:1). Таким образом, команда Ротенберга выиграла оба матча на турнире.

Команда России выиграла Кубок Первого канала в 3-й раз подряд. В 2024 году у команды Ротенберга было 3 победы в 3 играх, в 2023-м сборная также выиграла все 3 матча.

Напомним, на Кубке Первого канала-2022 Россия уступила Беларуси и заняла 2-е место на турнире.

