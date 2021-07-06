Уимблдон. 1/4 финала. Хачанов играет с Шаповаловым, Джокович – с Фучовичем, Федерер встретится с Хуркачем, Берреттини – с Оже-Альяссимом

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В 1/4 финала «Уимблдона» Карен Хачанов играет с Денисом Шаповаловым, а пятикратный чемпион Новак Джокович – с Мартоном Фучовичем. Восьмикратный чемпион Роджер Федерер встретится с Хубертом Хуркачем. 

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Уимблдон

Лондон, Великобритания 

28 июня – 11 июля 2021

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия) Денис Шаповалов (Канада)
4:4
Дата проведения
7 июля, 15.08
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Мартон Фучович (Венгрия)
1:0
Дата проведения
7 июля, 15.39
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
7 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Роджер Федерер (Швейцария) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
7 июля, 17.30
Онлайн матча

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