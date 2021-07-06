Уимблдон. 1/4 финала. Хачанов играет с Шаповаловым, Джокович – с Фучовичем, Федерер встретится с Хуркачем, Берреттини – с Оже-Альяссимом

В 1/4 финала «Уимблдона» Карен Хачанов играет с Денисом Шаповаловым, а пятикратный чемпион Новак Джокович – с Мартоном Фучовичем. Восьмикратный чемпион Роджер Федерер встретится с Хубертом Хуркачем.
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Уимблдон
Лондон, Великобритания
28 июня – 11 июля 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 7 июля, 15.08
- Дата проведения
- 7 июля, 15.39
- Дата проведения
- 7 июля, 17.00
- Дата проведения
- 7 июля, 17.30