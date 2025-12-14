Мерфи выбыл на длительный срок из-за травмы, защитник СКА вернется на лед не раньше апреля (Артур Хайруллин)

Тревор Мерфи выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, защитник СКА Тревор Мерфи выбыл на длительный из-за травмы.

«Он отправился в Северную Америку. Если Мерфи и вернется в этом сезоне в строй, то не раньше апреля», – написал Хайруллин.

Напомним, Мерфи травмировался в игре FONBET Чемпионата КХЛ с «Адмиралом » (3:1), когда форвард клуба из Владивостока Степан Старков потерял равновесие и упал на ногу Тревору.

В текущем сезоне на счету Мерфи 21 (4+17) очко в 31 матче при полезности «плюс 1».