Мерфи выбыл на длительный срок из-за травмы, защитник СКА вернется на лед не раньше апреля (Артур Хайруллин)
Тревор Мерфи выбыл на длительный срок из-за травмы.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, защитник СКА Тревор Мерфи выбыл на длительный из-за травмы.
«Он отправился в Северную Америку. Если Мерфи и вернется в этом сезоне в строй, то не раньше апреля», – написал Хайруллин.
Напомним, Мерфи травмировался в игре FONBET Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:1), когда форвард клуба из Владивостока Степан Старков потерял равновесие и упал на ногу Тревору.
В текущем сезоне на счету Мерфи 21 (4+17) очко в 31 матче при полезности «плюс 1».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости