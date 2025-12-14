  • Спортс
6

Фетисов о допуске России на ЮЧМ: «Хорошая новость. Вопрос к деятелям из МОК: а зачем вы детей лишили возможности выступать под своим флагом? Это издевательство»

Фетисов о допуске России на ЮЧМ: спорт призван строить мосты в непростые времена.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном, заявив, что спорт призван укреплять международные отношения в непростые времена. 

– Ну, действительно новость хорошая. Но вопрос как раз к этим деятелям международным: а зачем вы детей лишили возможности выступать на международных соревнованиях под своим флагом, с гимном своей страны? Это же воспитание, так скажем, вот этой преемственности для многих спортсменов нашей страны и Беларуси, это мечта – войти в один ряд с величайшими спортсменами наших стран. 

Если это прозрение, возможность, так скажем, донести до ума этих людей... Я знаю в МОК всех, работал с ними по продвижению нашей заявки по Сочи. Изначально было странно слышать так называемые рекомендации, что наших спортсменов нельзя допускать. 

Тем более спорт призван строить мосты в непростые времена, а их было много на протяжении истории олимпийского движения. Надеюсь, что в умах этих людей появляется что-то человечное и соблюдение спортивных принципов. 

– Вам кажется, что это уже тенденция? 

– Думаю, это издевательство [над спортсменами]. Я добился всех своих успехов в период холодной войны. Политическая обстановка была не очень благоприятной. Но олимпийская деревня была в то время таким прототипом, как можно жить, – сказал Фетисов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: YouTube-канал RTVI Новости
logoВячеслав Фетисов
Политика
logoМОК
logoсборная Беларуси U18
logoсборная России U18
отстранение и возвращение России
logoЧМ по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
