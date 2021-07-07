⚡ ⚡ ⚡ Кучеров, Василевский и Сергачев стали двукратными обладателями Кубка Стэнли!

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Никита Кучеров Андрей Василевский Михаил Сергачев Хоккей

«Тампа» обыграла «Монреаль» в финале Кубка Стэнли (4-1, 1:0 в пятом матче) и во второй раз подряд завоевала главный трофей НХЛ

В составе «молний» двукратными обладателями Кубка стали три российских игрока – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров.

Василевский стал первым в истории российским голкипером, выигравшим два Кубка Стэнли. До него трофей удалось выиграть только Николаю Хабибулину (2004 год) и Илье Брызгалову (2007). 

Отметим, что четвертый год подряд Кубок Стэнли выиграла команда, в составе которой выступают как минимум два российских хоккеиста.

В 2018 году чемпионом стал «Вашингтон» с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым, в 2019 году – «Сент-Луис» с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым, а в составе «Тампы» в 2020 году выступали четверо россиян – названное выше трио и форвард Александр Волков. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья