Представители университетов США посещали Россию, пропагандируя американский студенческий спорт среди легкоатлетов

Журналист московского Capital FM Алан Мур рассказал о том, как представители университетов США приезжали в Россию с целью пропаганды американского студенческого спорта.

В статье отмечается, что с 2015 года – на фоне санкций к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), из-за которых россияне выступают в нейтральном статусе, – различные страны, в том числе Армения, Грузия и Азербайджан, активизировали набор спортсменов из России с двойным гражданством.

Что касается американских специалистов, они общались с молодыми легкоатлетами, объясняя как в Америке устроен путь от университетского спорта до национальной команды. Представители вузов США посещали Россию даже во время пандемии коронавируса.

Спортсмены со степенью бакалавра или магистра могут подать заявку на американское гражданство после 3 или 5 лет проживания в США и в перспективе согласиться выступать за сборную.

Россия признала допинг-систему в легкой атлетике. Оказывается, она мешает еще со времен СССР

В легкой атлетике выбрали олимпийскую десятку: нарушили критерии ради Ласицкене – а кого обидели?