Корешков возглавит «Трактор». Тренер работал в ЦСКА, СКА, «Металлурге» и «Барысе» («СЭ»)

Евгений Корешков станет главным тренером «Трактора».

Как информирует «Спорт-Экспресс», Евгений Корешков будет назначен главным тренером «Трактора ». В конце ноября он вошел в тренерский штаб челябинского клуба, став ассистентом Рафаэля Рише, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Бенуа Гру. Рише ушел из штаба «Трактора» 8 декабря.

Корешков ранее работал в «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами 55-летний специалист становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022).

«Трактор» на данный момент занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 35 очков в 36 матчах. Клуб проиграл последние 4 встречи.

Корешков готов возглавить клуб КХЛ: «Я работал в ЦСКА четыре года, потом в СКА. С этими знаниями можно попробовать стать главным тренером, жду шанса»