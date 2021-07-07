⚡ Василевский получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ

Вратарь стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования журналистов.

Василевский – 14-й вратарь в истории лиги, ставший обладателем приза (вручается с 1965 года) и первый с 2012 года, когда его получил Джонатан Куик из «Лос-Анджелеса».

Ранее «Конн Смайт» выигрывали только два российских игрока – форварды Евгений Малкин («Питтсбург») и Александр Овечкин («Вашингтон»).

В этом розыгрыше плей-офф 26-летний Василевский одержал 16 побед в 23 матчах при 5 шатаутах, 4 из которых пришлись на игры, в которых «Тампа» закрывала серии. С его статистикой можно ознакомиться здесь.