Гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный допинг-тест на мельдоний. Они должны были поехать на Олимпиаду в Токио

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный допинг-тест на мельдоний, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Запрещенное вещество обнаружилось в крови спортсменов. По информации СМИ, Моргачев и Сорин пока не понимают, как мельдоний мог оказаться в их анализах, уточняя, что пищевые добавки они принимают по согласованию с тренерским штабом.

Гребцы должны были войти в состав сборной России на Олимпиаду в Токио, но сейчас исключены из заявки.

Ранее на Играх в Рио-2016 российская четверка по академической гребле, включая Моргачева и Сорина, была отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста Сергея Федоровцева, у которого выявили триметазидин. Позже спортсменам сборной, за исключением Федоровцева, разрешили выступить в Рио.

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