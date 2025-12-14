Плющев о Ларионове во главе СКА: «Ошибок было наделано гораздо больше, чем можно было. И к нему есть вопросы, и к руководителям клуба»
Владимир Плющев оценил выступление СКА.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о выступлении СКА в сезоне-2025/26.
Клуб тренера Игоря Ларионова набрал 39 очков в 33 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ.
«Я не могу комментировать работу Ларионова, но ошибок было наделано гораздо больше, чем можно было наделать. Поэтому и к Ларионову есть вопросы, и к руководителям клуба есть вопросы.
Потому что, наверное, кардинально менять игроков клубу, перед которым ставится задача побеждать в Кубке Гагарина, и рассчитывать на молодых игроков, это нереально. Почему все это позволялось, не знаю. Не хочу даже обсуждать это», – cказал Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
