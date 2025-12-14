Крикунов о Кубке Первого канала: «Играли молодые ребята – будущее нашего хоккея. Недалек день, когда нас вернут на международные соревнования»

Владимир Крикунов: недалек день, когда сборную России вернут на турниры.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов, говоря о матчах Кубка Первого канала, заявил, что российские команды скоро вернутся на международные турниры.

Сборная «России 25» стала обладателем Кубка Первого канала-2025, обыграв Беларусь (3:1) и Казахстан (9:0).

«У нас играли молодые и перспективные ребята, которые являются будущим нашего хоккея. Соперники были не самые серьезные, но видно, как мы взаимодействовали. У нас очень хороший задел на будущее.

Недалек тот день, когда нас вернут на международные соревнования, поэтому правильно, что молодых ребят привлекли в сборную. Если говорить про соперников, Казахстан решал свои задачи, смотрел молодых, но Беларусь хорошо играла и имела приличные шансы забить еще», – сказал Крикунов.