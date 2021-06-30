Гребец Сорин о допинг-тесте: «Спортивное питание проверяется в ФМБА – если что-то было, нашли бы у всей сборной. Значит, это сделано кем-то искусственно»

Российский гребец Павел Сорин, сдавший положительный допинг-тест на мельдоний, рассказал, как запрещенное вещество могло попасть к нему в организм.

Помимо Сорина мельдоний также обнаружился у его партнера по сборной России – Никиты Моргачева.

«Накануне сбора в Греции мы сдавали допинг-тест, и он был чист. Следовательно, вещество могло попасть только на заключительном сборе в период с 1 по 16 июня.

После этой новости мы сразу сдали кровь в частной лаборатории в Москве и теперь ждем результатов. Если они будут чистые, станем вскрывать пробу Б. Если нет, то будет разбирательство, кто это мог сделать и кому это было нужно.

Спортивное питание, которое выдается спортсменам на сборах, проверяется еще на стадии закупки в ФМБА (Федеральном медико-биологическом агентстве). Да и если бы в нем что-то было, то нашли бы у всей сборной. Значит, это было сделано кем-то искусственно.

Разговоры про то, что допинг мог попасть случайно двум спортсменам, – полнейший бред. Мы профессионалы и четко следим за тем, что попадает в наш организм.

Моргачев гребет уже столько, сколько я живу, и никогда в жизни у него не было проблем с допингом, а тут он накануне Олимпиады решил съесть пустышку, которая ничего никогда в жизни не даст профессиональному спортсмену. Ну и со мной заодно поделился. Все это полнейший абсурд», – сказал Павел Сорин.

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