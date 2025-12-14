Ротенберг о победе «России 25» в КПК: «Трудно взять 3 кубка подряд, тут очень важные матчи – как на Олимпиаде. А хейтеры и провокаторы делают нас только сильнее»

Ротенберг о победе «России 25»: хейтеры и провокаторы делают нас сильнее.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после победы в Кубке Первого канала 2025 года заявил, что критика делает команду только сильнее.

В воскресенье «Россия 25» разгромила сборную Казахстана (9:0) и выиграла турнир.

«Мы хотели выиграть кубок третий год подряд. Вы помните, как в 2021 году мы проиграли этот кубок. Я тогда был руководителем команды, а не главным тренером.

А теперь мы снова чемпионы. И побили рекорды посещаемости даже на турнире «3 на 3». И это наш лучший ответ критикам.

Каждый может написать на заборе что угодно. Но ответ каждому критику – это полные трибуны. Новосибирск – хоккейная столица. Мы от души рады каждому болельщику. Казахстан – не слабый соперник. Это наши ребята сильные.

Мы в Новосибирске выдали максимум своих возможностей, выиграв два турнира и забросив много шайб. Наши хоккеисты достойны всех слов благодарности. Они приехали в сборную и отдали свой долг Родине. Это обязанность каждого нашего соотечественника. Потому что мы живем в России. И наши ребята – настоящие патриоты.

Трудно взять три кубка подряд. Тут очень важные матчи – как на Олимпиаде. Здесь нет права на ошибку. Один раз проиграл – и упустил титул. Ну, а хейтеры и провокаторы, критикуя нас, делают нас сильнее и только этим помогают», – сказал Ротенберг.

