Ротенберг о молодых игроках в КХЛ уровня Демидова: «Сурин, например. Скоро мы увидим нашу сборную в матчах против Канады и США. Нам нужно много работать для успеха»
Роман Ротенберг: скоро мы увидим сборную России в матчах против Канады и США.
Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг заявил, что скоро российская сборная будет проводить матчи против команд Канады и США, поэтому нужно работать, чтобы молодые хоккеисты могли добиться успеха.
– Есть ли в КХЛ такая же молодежь, как Иван Демидов?
– Конечно, есть. И нужно поблагодарить всех детских тренеров, которые вложили душу в ребят. Например, это Егор Сурин. У нас есть яркие игроки, и нам нужно много работать, чтобы они добились успеха на международной арене.
Совсем скоро мы увидим нашу сборную в матчах против Канады и США, – сказал Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
