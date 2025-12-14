Ротенберг о молодых игроках в КХЛ уровня Демидова: «Сурин, например. Скоро мы увидим нашу сборную в матчах против Канады и США. Нам нужно много работать для успеха»

Роман Ротенберг: скоро мы увидим сборную России в матчах против Канады и США.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг заявил, что скоро российская сборная будет проводить матчи против команд Канады и США, поэтому нужно работать, чтобы молодые хоккеисты могли добиться успеха.

– Есть ли в КХЛ такая же молодежь, как Иван Демидов?

– Конечно, есть. И нужно поблагодарить всех детских тренеров, которые вложили душу в ребят. Например, это Егор Сурин . У нас есть яркие игроки, и нам нужно много работать, чтобы они добились успеха на международной арене.

Совсем скоро мы увидим нашу сборную в матчах против Канады и США, – сказал Роман Ротенберг.