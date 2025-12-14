Бедард пропустит минимум неделю из-за травмы. 20-летний форвард «Чикаго» идет 4-м в топе бомбардиров с 44 очками в 31 матче

Коннор Бедард пропустит минимум неделю из-за травмы.

Как информирует Sportsnet, форвард «Чикаго » Коннор Бедард может пропустить выездную серию против «Торонто», «Монреаля» и «Оттавы» из-за травмы. Напомним, он получил повреждение на последней секунде в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3).

По данным инсайдера Эллиотта Фридмана, Бедард прошел обследование в субботу, но клуб все еще определяет дальнейший план действий.

В текущем сезоне на счету 20-летнего канадца 44 (19+25) очка в 31 матче, он занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров, после Макклина Селебрини (47 очков), Коннора Макдэвида (51) и Нэтана Маккиннона (55).