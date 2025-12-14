Жайлауов о 0:9 от «России 25»: «Пережить такое тяжело. Наш уровень пока не дотягивает, у Казахстана не приехали ребята, которые могли бы конкурировать»
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов высказался о поражении от «России 25» (0:9) в матче Кубка Первого канала.
– Россия провела матч на высоком уровне, не дала нам никакого шанса. Наш уровень пока не дотягивает. Не приехали ребята, которые могли бы конкурировать. Получилось так, как получилось.
– Есть ли польза для вашей сборной от таких матчей?
– Безусловно, для наших парней это удар. Пережить такое будет тяжело. Но я как тренер их поддержал, все объяснил, что надо дальше играть за свои клубы и прогрессировать. Но, безусловно, для всей сборной это большой удар.
– Сколько игроков из вашего состава может поехать на весенний чемпионат мира?
– Процент будет очень минимальный. Понятно, что большая часть сборников выступает в «Барысе» и других клубах КХЛ, а также в лигах Северной Америки, – сказал Жайлауов.