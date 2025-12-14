Жайлауов о 0:9 от «России 25»: «Пережить такое тяжело. Наш уровень пока не дотягивает, у Казахстана не приехали ребята, которые могли бы конкурировать»

Главный тренер сборной Казахстана подвел итоги матча со сборной «России 25».

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов высказался о поражении от «России 25» (0:9) в матче Кубка Первого канала.

– Россия провела матч на высоком уровне, не дала нам никакого шанса. Наш уровень пока не дотягивает. Не приехали ребята, которые могли бы конкурировать. Получилось так, как получилось.

– Есть ли польза для вашей сборной от таких матчей?

– Безусловно, для наших парней это удар. Пережить такое будет тяжело. Но я как тренер их поддержал, все объяснил, что надо дальше играть за свои клубы и прогрессировать. Но, безусловно, для всей сборной это большой удар.

– Сколько игроков из вашего состава может поехать на весенний чемпионат мира?

– Процент будет очень минимальный. Понятно, что большая часть сборников выступает в «Барысе » и других клубах КХЛ , а также в лигах Северной Америки, – сказал Жайлауов.