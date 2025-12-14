Корешков готов возглавить клуб КХЛ: «Я работал в ЦСКА четыре года, потом в СКА. С этими знаниями можно попробовать стать главным тренером, жду шанса»

Евгений Корешков: жду шанса стать главным тренером в КХЛ.

Евгений Корешков заявил, что готов попробовать себя в роли главного тренера в клубе Fonbet Чемпионата КХЛ. Специалист с конца ноября работает в штабе «Трактора ».

Тренер входил в штаб сборной «России 25» под руководством Романа Ротенберга на Кубке Первого канала.

– Насколько сборная России похожа на «Трактор»?

– В смысле?

– Вы и с «Трактором», и сейчас одержали победу со счетом 9:0.

– Это вообще разные команды. Все‑таки «Трактор» – это клуб, который проводит 68 матчей в чемпионате. А здесь всего два матча. И мы прекрасно понимали, что субботняя игра с белорусами станет решающей. Поэтому вышли очень сосредоточенно, выложились как нужно – за Россию, за наш хоккей. Победа получилась уверенной.

– Насколько вы скучали по работе с Романом Ротенбергом?

– Я вообще просто скучал по работе, если честно.

– Чем вы занимались, когда ушли из СКА?

– Прежде всего, я посещал все матчи «Металлурга». И сверху их разбирал. Оказывается, с лавочки не так всё хорошо видно. А когда ты смотришь на хоккей сверху, то разбираешь не только «Магнитку», но и другие команды. То есть я больше ушел в тактическую работу. Это очень здорово и мне поможет.

– Один специалист говорил, что вас звали в один клуб КХЛ как помощника, но вы отказались, ответили, что ваши амбиции – быть главным тренером. Насколько это соответствует действительности? Опыт главного был у вас в «Барысе».

– Вы знаете, возможно, пришло время, когда за долгие годы работы уже накоплены большие знания. Я работал тренером четыре года в ЦСКА , потом три сезона в СКА. И с этими знаниями в принципе уже можно попробовать себя и как главный тренер. Просто нужно дождаться своего шанса. И я этого шанса жду, – сказал Корешков.