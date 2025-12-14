Полтапов о 9:0 с Казахстаном: «Настраивались как всегда, должны были довести турнир до победы. Недонастроя на соперника не было»
Прохор Полтапов высказался о матче против Казахстана.
Нападающий «России 25» Прохор Полтапов высказался о матче против сборной Казахстана (9:0) на Кубке Первого канала.
Форвард сделал дубль. Команда России стала победителем турнира.
«Мы настраивались как всегда, должны были довести турнир до победы, недонастроя на соперника не было. Конечно, получили эмоции, пообщались с ребятами из других команд», – сказал Полтапов.
Нападающий отметил, что не стоило жалеть соперника.
«Они тоже в тело играли, в них больно было врезаться. Тем более их парень вернулся после того, как ему в голову попало, они сражались», – отметил форвард.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
