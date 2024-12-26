Организаторы забегов в Зеленограде ZELRUN анонсировали даты стартов на 2025 год
Организаторы серии забегов ZELRUN представили календарь соревнований на сезон 2025. Старты пройдут в Зеленограде (Москва).
5 апреля – Открытие сезона (Организаторы сообщают, что это будет новый старт)
12 апреля – Кросс «Спутник»
3 мая – Пивная миля
18 мая – Зеленоградский полумарафон
9 августа – Эстафета «Юность»
30 августа – ЗЕЛРАН5К
Регистрация на забеги еще не открылась, следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.
Организацией забегов в Зеленограде команда ZELRUN занимается с 2013 года.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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