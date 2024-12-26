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Организаторы забегов в Зеленограде ZELRUN анонсировали даты стартов на 2025 год

Организаторы серии забегов ZELRUN представили календарь соревнований на сезон 2025. Старты пройдут в Зеленограде (Москва).

  • 5 апреля – Открытие сезона (Организаторы сообщают, что это будет новый старт)

  • 12 апреля – Кросс «Спутник»

  • 3 мая – Пивная миля

  • 18 мая – Зеленоградский полумарафон 

  • 9 августа – Эстафета «Юность»

  • 30 августа – ЗЕЛРАН5К

Регистрация на забеги еще не открылась, следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.

Организацией забегов в Зеленограде команда ZELRUN занимается с 2013 года.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Забег
Бег
Полумарафон
Календарь стартов
любительский спорт
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