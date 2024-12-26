Организаторы забегов в Зеленограде ZELRUN анонсировали даты стартов на 2025 год

Организаторы серии забегов ZELRUN представили календарь соревнований на сезон 2025. Старты пройдут в Зеленограде (Москва).

5 апреля – Открытие сезона (Организаторы сообщают, что это будет новый старт)

12 апреля – Кросс «Спутник»

3 мая – Пивная миля

18 мая – Зеленоградский полумарафон

9 августа – Эстафета «Юность»

30 августа – ЗЕЛРАН5К

Регистрация на забеги еще не открылась, следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора .

Организацией забегов в Зеленограде команда ZELRUN занимается с 2013 года.