Фильм про ультрамарафон GRUT взял специальный приз жюри на фестивале спортивного кино

В Москве прошла церемония закрытия Международного фестиваля спортивного кино.

Фильм про ультрамарафон в Суздале «GRUT сквозь года» получил специальный приз жюри за сохранение связи поколений через спорт и любовь (режиссер Дмитрий Савицкий).

«GRUT сквозь года» также будут показан на фестивалях в Италии, Испании и Турции.

Кино можно бесплатно посмотреть на платформе Wink .

Забег-феномен под Суздалем: грязь, болота, дикие дистанции. Собирает по 8 тысяч бегунов