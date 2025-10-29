Фильм про ультрамарафон GRUT взял специальный приз жюри на фестивале спортивного кино
В Москве прошла церемония закрытия Международного фестиваля спортивного кино.
Фильм про ультрамарафон в Суздале «GRUT сквозь года» получил специальный приз жюри за сохранение связи поколений через спорт и любовь (режиссер Дмитрий Савицкий).
«GRUT сквозь года» также будут показан на фестивалях в Италии, Испании и Турции.
Кино можно бесплатно посмотреть на платформе Wink.
Забег-феномен под Суздалем: грязь, болота, дикие дистанции. Собирает по 8 тысяч бегунов
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Спортивное кино
