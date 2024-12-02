Открылась регистрация на забег «Арена Полумарафон 2025». Старт пройдет 13 апреля

13 апреля в Санкт-Петербурге пройдет забег «Арена Полумарафон» от организаторов PushkinRun. Участникам доступны дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км. Также в рамках забега состоится Кубок России по полумарафону.

Стартово-финишный городок будет располагаться на Крестовском острове рядом со стадионом «Газпром Арена». Маршруты забегов будут проходить по дорожкам Приморского парка Победа и Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Трасса полумарафона сертифицирована AIMS (Ассоциация международных стартов и пробегов).

Стоимость слота на дистанции полумарафона составляет 2500 рублей, на дистанции 10 км – 2000 рублей, на дистанции 5 км – 1700 рублей. С 10 декабря цены повысятся на 500 рублей на дистанциях 21,1 и 10 км, на дистанции 5 км цена станет больше на 300 рублей. Финальное повышение цен пройдет 1 апреля.

Регистрация проходит на сайте организатора .