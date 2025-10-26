0

Максим Слухин и Юлия Рыжанкова стали победителями забега «Арена Марафон»

26 октября в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Марафон» на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Маршрут прошел мимо «Газпром Арены», комплекса «Лахта Центр». Участники бежали по парку 300-летия и Крестовскому острову, а финишировали под светом софитов внутри КСК «Арена».

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Максим Слухин – 2:23:55

  2. Николай Волков – 2:29

  3. Владислав Лукша – 2:31:46

42,2 км, женщины

  1. Юлия Рыжанкова – 2:39:44

  2. Мария Резниченко – 2:42:19

  3. Виктория Жукова – 2:48:38

21,1 км, мужчины

  1. Виктор Гуржий – 1:05:25

  2. Александр Ольков – 1:05:29

  3. Ярослав Бякин – 1:05:45

21,1 км, женщины

  1. Виктория Хапилина – 1:15:05

  2. Софья Каменева – 1:15:12

  3. Нина Бышкина – 1:15:26

10 км, мужчины

  1. Эдуард Батыршин – 30:30

  2. Николай Ляликов – 30:34

  3. Артур Бурцев – 30:39

10 км, женщины

  1. Надежда Сизова – 33:30

  2. Ольга Киргизова – 34:52

  3. Наталья Захарова – 34:56

5 км, мужчины

  1. Павел Илатовский – 14:55

  2. Борис Захаров – 14:56

  3. Денис Бараусов – 15:00

5 км, женщины

  1. Вероника Ганыш – 16:32

  2. Елена Седова – 17:09

  3. Софья Каменева – 17:28

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Школьная учительница стала рекордсменкой России в беге. На 100 км!

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
