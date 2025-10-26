Максим Слухин и Юлия Рыжанкова стали победителями забега «Арена Марафон»
26 октября в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Марафон» на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.
Маршрут прошел мимо «Газпром Арены», комплекса «Лахта Центр». Участники бежали по парку 300-летия и Крестовскому острову, а финишировали под светом софитов внутри КСК «Арена».
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Максим Слухин – 2:23:55
Николай Волков – 2:29
Владислав Лукша – 2:31:46
42,2 км, женщины
Юлия Рыжанкова – 2:39:44
Мария Резниченко – 2:42:19
Виктория Жукова – 2:48:38
21,1 км, мужчины
Виктор Гуржий – 1:05:25
Александр Ольков – 1:05:29
Ярослав Бякин – 1:05:45
21,1 км, женщины
Виктория Хапилина – 1:15:05
Софья Каменева – 1:15:12
Нина Бышкина – 1:15:26
10 км, мужчины
Эдуард Батыршин – 30:30
Николай Ляликов – 30:34
Артур Бурцев – 30:39
10 км, женщины
Надежда Сизова – 33:30
Ольга Киргизова – 34:52
Наталья Захарова – 34:56
5 км, мужчины
Павел Илатовский – 14:55
Борис Захаров – 14:56
Денис Бараусов – 15:00
5 км, женщины
Вероника Ганыш – 16:32
Елена Седова – 17:09
Софья Каменева – 17:28
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
