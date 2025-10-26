Максим Слухин и Юлия Рыжанкова стали победителями забега «Арена Марафон»

26 октября в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Марафон» на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Маршрут прошел мимо «Газпром Арены», комплекса «Лахта Центр». Участники бежали по парку 300-летия и Крестовскому острову, а финишировали под светом софитов внутри КСК «Арена».

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Максим Слухин – 2:23:55 Николай Волков – 2:29 Владислав Лукша – 2:31:46

42,2 км, женщины

21,1 км, мужчины

21,1 км, женщины

Виктория Хапилина – 1:15:05 Софья Каменева – 1:15:12 Нина Бышкина – 1:15:26

10 км, мужчины

10 км, женщины

Надежда Сизова – 33:30 Ольга Киргизова – 34:52 Наталья Захарова – 34:56

5 км, мужчины

Павел Илатовский – 14:55 Борис Захаров – 14:56 Денис Бараусов – 15:00

5 км, женщины

Вероника Ганыш – 16:32 Елена Седова – 17:09 Софья Каменева – 17:28

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

