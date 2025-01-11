Открылась регистрация Томский полумарафон 2025. Старт пройдет 7 сентября
7 сентября в Томске пройдет полумарафон.
Стартовать и финишировать участники будут на площади Новособорная – в центре города. Маршрут пройдет по набережной реки Томь, также атлеты будут пробегать Томский областной театр драмы, памятник Чехову, университеты ТУСУР, ТГУ.
Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 10 км и 5 км. Дистанции 10 и 21,1 км можно преодолеть в составе эстафетной команды. Также пройдут соревнования по северной (скандинавской) ходьбе на дистанциях 5 и 10 км. Для детей пройдет забег на дистанции 1 км.
Стоимость слота до 1 мая на всех дистанциях составляет 2390 рублей. Участие в эстафете стоит 4800 рублей.
Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем