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Открылась регистрация Томский полумарафон 2025. Старт пройдет 7 сентября

7 сентября в Томске пройдет полумарафон.

Стартовать и финишировать участники будут на площади Новособорная – в центре города. Маршрут пройдет по набережной реки Томь, также атлеты будут пробегать Томский областной театр драмы, памятник Чехову, университеты ТУСУР, ТГУ.

Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 10 км и 5 км. Дистанции 10 и 21,1 км можно преодолеть в составе эстафетной команды. Также пройдут соревнования по северной (скандинавской) ходьбе на дистанциях 5 и 10 км. Для детей пройдет забег на дистанции 1 км.

Стоимость слота до 1 мая на всех дистанциях составляет 2390 рублей. Участие в эстафете стоит 4800 рублей.  

Регистрация проходит на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Бег
Полумарафон
любительский спорт
Календарь стартов
Забег
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