Открылась регистрация на старты серии «Европа-Азия» в 2026 году

Организаторы стартов «Европа-Азия» открыли регистрацию на все забеги серии.

Первый забег «Майская гроза» пройдет 26 апреля на дистанциях 5 и 10 км. Стоимость слота на дистанции 5 км составляет 1800 рублей, на дистанции 10 км – 2100 рублей.

16 мая состоится забег на трамплин HARD RUN HILL . Участники будут забираться в гору по склону трамплина на дистанции 400 м. Дистанцию можно преодолеть командой (4 человека бегут по 100 м). Участие стоит 2600 рублей, эстафетный забег – 9280 рублей.

Третий старт серии пройдет 20 июня. Полумарафон «Серые ночи» состоится впервые. Участникам доступны дистанции 10 и 21,1 км. Стоимость слота на полумарафонской дистанции составляет 2200 рублей, на дистанции 10 км – 1700 рублей.

12 июля по заповедным местам Уральского леса состоится трейл «Шигирский идол» на дистанциях 10 и 21,1 км. Участие на дистанции 21,1 км стоит 2600 рублей, на дистанции 10 км – 2200 рублей.

Самый крупный старт серии марафон «Европа-Азия» пройдет 8-9 августа. Участники будут соревноваться на дистанциях 42,2 км (можно преодолеть в составе эстафетной команды), 21,1 км, 10 км, 3 км. Также состоятся соревнования по скандинавской ходьбе.

Маршрут дистанций пройдет по историческому центру: мимо Ельцин-центра, Оперного театра, стелы «Европа-Азия», мимо памятников Ленину и маршалу Жукову, Храма-на-Крови.

Стоимость слота на марафон составляет 3000 рублей, на полумарафон – 2400 рублей, на дистанции 10 км – 1800 рублей, на дистанции 3 км – 1400 рублей.

Заключительный забег серии состоится 12 сентября. Ночной забег Laser Night Run пройдет на дистанциях 3 и 10 км. Стоимость слотов начинается от 1800 рублей.

6 декабря пройдет зимний полумарафон. Регистрация будет доступна после проведения забега в 2025 году. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора .