0

Открылась регистрация на старты серии «Европа-Азия» в 2026 году

Организаторы стартов «Европа-Азия» открыли регистрацию на все забеги серии.

Первый забег «Майская гроза» пройдет 26 апреля на дистанциях 5 и 10 км. Стоимость слота на дистанции 5 км составляет 1800 рублей, на дистанции 10 км – 2100 рублей.

16 мая состоится забег на трамплин HARD RUN HILL. Участники будут забираться в гору по склону трамплина на дистанции 400 м. Дистанцию можно преодолеть командой (4 человека бегут по 100 м). Участие стоит 2600 рублей, эстафетный забег – 9280 рублей.

Третий старт серии пройдет 20 июня. Полумарафон «Серые ночи» состоится впервые. Участникам доступны дистанции 10 и 21,1 км. Стоимость слота на полумарафонской дистанции составляет 2200 рублей, на дистанции 10 км – 1700 рублей.

12 июля по заповедным местам Уральского леса состоится трейл «Шигирский идол» на дистанциях 10 и 21,1 км. Участие на дистанции 21,1 км стоит 2600 рублей, на дистанции 10 км – 2200 рублей.

Самый крупный старт серии марафон «Европа-Азия» пройдет 8-9 августа. Участники будут соревноваться на дистанциях 42,2 км (можно преодолеть в составе эстафетной команды), 21,1 км, 10 км, 3 км. Также состоятся соревнования по скандинавской ходьбе. 

Маршрут дистанций пройдет по историческому центру: мимо Ельцин-центра, Оперного театра, стелы «Европа-Азия», мимо памятников Ленину и маршалу Жукову, Храма-на-Крови.

Стоимость слота на марафон составляет 3000 рублей, на полумарафон – 2400 рублей, на дистанции 10 км – 1800 рублей, на дистанции 3 км – 1400 рублей.

Заключительный забег серии состоится 12 сентября. Ночной забег Laser Night Run пройдет на дистанциях 3 и 10 км. Стоимость слотов начинается от 1800 рублей.

6 декабря пройдет зимний полумарафон. Регистрация будет доступна после проведения забега в 2025 году. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Европа-Азия
любительский спорт
Бег
Календарь стартов
Полумарафон
Забег
Марафон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по полумарафону пройдет в Сочи. Забеги по гоночной трассе состоятся 3-5 апреля
14 октября, 17:40
Уфимский марафон: бег по историческому центру и финиш на стадионе. Гид по старту с отзывами
2 июня, 08:55
Счастье не за горами: зачем бежать Пермский марафон?
11 мая, 13:18
Пересечь два континента в беговых кроссовках: все про международный марафон «Европа-Азия»
6 мая, 17:40
Главные новости
Открылась регистрация на Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера». Старт пройдет 28-29 марта
1 ноября, 12:41
Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России
5 октября, 06:07
Открылась регистрация на Казанский марафон. Забеги пройдут 2-3 мая
22 сентября, 14:27
В 12:00 откроется онлайн-регистрация на трейловый ультрамарафон GRUT 2026
22 сентября, 08:32
Себастьян Саве и Розмари Ванджиру стали победителями Берлинского марафона
21 сентября, 15:17
Кениец стал победителем Московского марафона. Неделин – 3-й
21 сентября, 08:19
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
20 сентября, 07:32
20 фактов о Московском марафоне
19 сентября, 21:10Спецпроект
Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин – Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)
15 сентября, 20:40
Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
14 сентября, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Опубликована программа лектория Гатчинского полумарафона. Выступят Волошин и Прокопьев
вчера, 12:14
Бякин и Сизова стали победителями полумарафона в рамках «Совкомбанк Сочи Марафон»
3 ноября, 15:49
С 1 ноября повысится стоимость на любительские велогонки Cyclingrace «Садовое Кольцо» и «Крылатские холмы»
30 октября, 17:08
На спортивном фестивале Sport-Marafon Fest впервые пройдут заплывы
29 октября, 18:27
Фильм про ультрамарафон GRUT взял специальный приз жюри на фестивале спортивного кино
29 октября, 17:30
Максим Слухин и Юлия Рыжанкова стали победителями забега «Арена Марафон»
26 октября, 12:17
Неделин и Ахмадеев пробежали полумарафон в Валенсии. Ядгаров преодолел дистанцию в кроксах
26 октября, 09:18
Более 450 атлетов приняли участие в «Кроссе лыжников», который прошел 19 октября в Гатчине
22 октября, 15:54
Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR в Минске и Завидово
22 октября, 13:05
Заборский и Шарков сошли с дистанции на чемпионате мира по backyard-гонкам в США
21 октября, 11:08