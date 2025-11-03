Бякин и Сизова стали победителями полумарафона в рамках «Совкомбанк Сочи Марафон»
2-3 ноября в Сочи прошел «Совкомбанк Сочи Марафон». Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 и 5 км.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Евгений Толстопятов – 2:27:07
Денис Ермаков – 2:27:25
Андрей Митрофанов – 2:35:43
42,2 км, женщины
Галина Камалетдинова – 2:49:33
Мария Попрядухина – 2:56:32
Ольга Роганская – 2:56:56
21,1 км, мужчины
Ярослав Бякин – 1:05:59
Сергей Конякин – 1:11:43
Дмитрий Засимович – 1:14:12
21,1 км, женщины
Надежда Сизова – 1:14:10
Екатерина Родичева – 1:19:36
Юлия Конякина – 1:19:53
10 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 29:56
Андрей Лейман – 31:33
Максим Круглов – 32:19
10 км, женщины
Мария Бережная – 34:48
Светлана Андрющенко – 35:16
Софья Каменева – 35:29
5 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 14:57
Павел Горик – 16:35
Денис Федоров – 16:48
5 км, женщины
Софья Каменева –16:53
Кира Полетаева – 18:15
Александра Кочергина – 18:23
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.