Бякин и Сизова стали победителями полумарафона в рамках «Совкомбанк Сочи Марафон»

2-3 ноября в Сочи прошел «Совкомбанк Сочи Марафон». Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 и 5 км.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Евгений Толстопятов – 2:27:07 Денис Ермаков – 2:27:25 Андрей Митрофанов – 2:35:43

42,2 км, женщины

Галина Камалетдинова – 2:49:33 Мария Попрядухина – 2:56:32 Ольга Роганская – 2:56:56

21,1 км, мужчины

21,1 км, женщины

Надежда Сизова – 1:14:10 Екатерина Родичева – 1:19:36 Юлия Конякина – 1:19:53

10 км, мужчины

10 км, женщины

Мария Бережная – 34:48 Светлана Андрющенко – 35:16 Софья Каменева – 35:29

5 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 14:57 Павел Горик – 16:35 Денис Федоров – 16:48

5 км, женщины

Софья Каменева –16:53 Кира Полетаева – 18:15 Александра Кочергина – 18:23

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning .