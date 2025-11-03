0

Бякин и Сизова стали победителями полумарафона в рамках «Совкомбанк Сочи Марафон»

2-3 ноября в Сочи прошел  «Совкомбанк Сочи Марафон». Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 и 5 км.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Евгений Толстопятов – 2:27:07

  2. Денис Ермаков – 2:27:25

  3. Андрей Митрофанов – 2:35:43

42,2 км, женщины

  1. Галина Камалетдинова – 2:49:33

  2. Мария Попрядухина – 2:56:32

  3. Ольга Роганская – 2:56:56

21,1 км, мужчины

  1. Ярослав Бякин – 1:05:59

  2. Сергей Конякин – 1:11:43

  3. Дмитрий Засимович – 1:14:12

21,1 км, женщины

  1. Надежда Сизова – 1:14:10

  2. Екатерина Родичева – 1:19:36

  3. Юлия Конякина – 1:19:53

10 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 29:56

  2. Андрей Лейман – 31:33

  3. Максим Круглов – 32:19

10 км, женщины

  1. Мария Бережная – 34:48

  2. Светлана Андрющенко – 35:16

  3. Софья Каменева – 35:29

5 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 14:57

  2. Павел Горик – 16:35

  3. Денис Федоров – 16:48

5 км, женщины

  1. Софья Каменева –16:53

  2. Кира Полетаева – 18:15

  3. Александра Кочергина – 18:23

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
