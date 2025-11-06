  • Спортс
  Ольков, Бякин, Бурцев выйдут на старт Гатчинского полумарафона. Среди женщин – Седова, Рыжанкова, Беленова
Ольков, Бякин, Бурцев выйдут на старт Гатчинского полумарафона. Среди женщин – Седова, Рыжанкова, Беленова

9 ноября в Гатчине пройдет полумарафон. Помимо основной дистанции, участникам также доступна дистанция 10 км.

За победу на дистанции 21,1 км будут бороться Ярослав Бякин, Александр Ольков, Андрей Янович, Виктор Гуржий, Егор Лимонов, Максим Слухин, Артур Бурцев, Николай Ляликов. Также на старт выйдет Максим Якушев (шестикратный чемпион России в стипль-чезе).

Среди женщин на полумарафонской дистанции выступят Елена Седова, Юлия Рыжанкова, Евгения Тауберт, Марина Беленова, Мария Сегалова, Кристина Стародубцева, Ольга Рогозина, Мария Семенцова и Полина Кондрашова.

На старт дистанции 10 км выйдут Сергей Звонов, Дмитрий Агапов, Владимир Магильный, Михаил Игушкин, Александр Павленин, Кирилл Дубровский, Егор Дедиков, Сергей Алпатов. 

В забеге на 10 км будут участвовать следующие элитные спортсменки: Надежда Сизова, Ирина Шевченко, Валерия Гавриловец, Наталья Кондрашова, Галина Лукина, Елена Калашникова, Майя Тонких, Александра Войтова.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Гатчинский полумарафон
Александр Ольков
любительский спорт
Артур Бурцев
Забег
Максим Якушев
Полумарафон
Бег
Николай Ляликов
Гатчинский полумарафон
Календарь стартов
Юлия Рыжанкова
Ярослав Бякин
Егор Лимонов
Елена Седова
