Ольков, Бякин, Бурцев выйдут на старт Гатчинского полумарафона. Среди женщин – Седова, Рыжанкова, Беленова

9 ноября в Гатчине пройдет полумарафон. Помимо основной дистанции, участникам также доступна дистанция 10 км.

За победу на дистанции 21,1 км будут бороться Ярослав Бякин , Александр Ольков , Андрей Янович, Виктор Гуржий, Егор Лимонов , Максим Слухин, Артур Бурцев , Николай Ляликов . Также на старт выйдет Максим Якушев (шестикратный чемпион России в стипль-чезе).

Среди женщин на полумарафонской дистанции выступят Елена Седова , Юлия Рыжанкова , Евгения Тауберт, Марина Беленова, Мария Сегалова, Кристина Стародубцева, Ольга Рогозина, Мария Семенцова и Полина Кондрашова.

На старт дистанции 10 км выйдут Сергей Звонов, Дмитрий Агапов, Владимир Магильный, Михаил Игушкин, Александр Павленин, Кирилл Дубровский, Егор Дедиков, Сергей Алпатов.

В забеге на 10 км будут участвовать следующие элитные спортсменки: Надежда Сизова, Ирина Шевченко, Валерия Гавриловец, Наталья Кондрашова, Галина Лукина, Елена Калашникова, Майя Тонких, Александра Войтова.