Кенийцы стали победителями Московского марафона. Неделин – 3-й

21 сентября в Москве прошел марафон.

Новая трасса стала известна за 10 дней до марафона. Атлеты пробежали по столичным набережным и центру города: мимо Кремля, Храма Христа Спасителя, Большого театра, сталинских высоток.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Alfonce Kibiwott Kigen (Кения) – 2:09:31 Gebretsadik Abraha Adihana (Кения) – 2:10:09 Дмитрий Неделин – 2:10:43 Алексей Реунков – 2:14:47 Илдар Миншин – 2:15:17 Gadisa Bekele Gutama – 2:15:43

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .

В субботу 20 сентября в рамках Московского марафона прошел забег на дистанции 10 км. Подробнее писали в этой новости .