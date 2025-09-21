Кенийцы стали победителями Московского марафона. Неделин – 3-й
21 сентября в Москве прошел марафон.
Новая трасса стала известна за 10 дней до марафона. Атлеты пробежали по столичным набережным и центру города: мимо Кремля, Храма Христа Спасителя, Большого театра, сталинских высоток.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Alfonce Kibiwott Kigen (Кения) – 2:09:31
Gebretsadik Abraha Adihana (Кения) – 2:10:09
Дмитрий Неделин – 2:10:43
Алексей Реунков – 2:14:47
Илдар Миншин – 2:15:17
Gadisa Bekele Gutama – 2:15:43
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.
В субботу 20 сентября в рамках Московского марафона прошел забег на дистанции 10 км. Подробнее писали в этой новости.
