Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
20 сентября в рамках Московского марафона прошел забег на дистанции 10 км. Впервые в истории старта прошла трансляция.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Владимир Никитин – 27:40
Charles Rotich (Кения) – 27:43
Сергей Шаров – 28:39
Нурсултан Кэнешбеков (Кыргызстан) – 28:42
Ринас Ахмадеев – 28:43
Юрий Клопцов – 29:01
10 км, женщины
Светлана Аплачкина – 31:22
Mwangi Rebecca (Кения) – 31:46
Лилия Мендаева – 32:40
Альбина Гадельшина – 33:13
Дарья Шабунина – 33:19
Мария Ермакова – 33:22
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
