  • Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона

20 сентября в рамках Московского марафона прошел забег на дистанции 10 км. Впервые в истории старта прошла трансляция.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Владимир Никитин – 27:40

  2. Charles Rotich (Кения) – 27:43

  3. Сергей Шаров – 28:39

  4. Нурсултан Кэнешбеков (Кыргызстан) – 28:42

  5. Ринас Ахмадеев – 28:43

  6. Юрий Клопцов – 29:01

10 км, женщины

  1. Светлана Аплачкина – 31:22

  2. Mwangi Rebecca (Кения) – 31:46

  3. Лилия Мендаева – 32:40

  4. Альбина Гадельшина – 33:13

  5. Дарья Шабунина – 33:19

  6. Мария Ермакова – 33:22

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
