Себастьян Саве и Розмари Ванджиру стали победителями Берлинского марафона
21 сентября в Берлине прошел марафон. Старт входит в серию крупнейших марафонов мира World Marathon Majors.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Себастьян Саве (Кения) – 2:02:16
Акира Акасаки (Япония) – 2:06:15
Чимдесса Дебеле (Эфиопия) – 2:06:57
42,2 км, женщины
Розмари Ванджиру (Кения) – 2:21:05
Дере Дида (Эфиопия) – 2:21:08
Азмера Гебру (Эфиопия) – 2:21:09
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Berlin-Marathon 2025
