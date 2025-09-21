0

Себастьян Саве и Розмари Ванджиру стали победителями Берлинского марафона

21 сентября в Берлине прошел марафон. Старт входит в серию крупнейших марафонов мира World Marathon Majors.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Себастьян Саве (Кения) – 2:02:16

  2. Акира Акасаки (Япония) – 2:06:15

  3. Чимдесса Дебеле (Эфиопия) – 2:06:57

42,2 км, женщины

  1. Розмари Ванджиру (Кения) – 2:21:05

  2. Дере Дида (Эфиопия) – 2:21:08

  3. Азмера Гебру (Эфиопия) – 2:21:09

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Berlin-Marathon 2025
Розмари Ванджиру
любительский спорт
logoБерлинский марафон
Бег
Марафон
Дера Дида
Забег
Азмера Гебру
Календарь стартов
