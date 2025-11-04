0

Опубликована программа лектория Гатчинского полумарафона. Выступят Волошин и Прокопьев

9 ноября в Гатчине пройдет полумарафон.

Накануне, 8 ноября, в кинотеатре «Победа» состоится лекторий, где выступят Владимир Волошин (сооснователь Лиги марафонов БРИКС), Борис Прокопьев (спортивный журналист, автор книг про известных атлетов), представители беговых клубов «Сосновка», Fenix Team, UNITY, Negative Split, движения DieHard.

Расписание лектория:

12:05 – Дискуссия «Беговые клубы: противостояние или сотрудничество?»

13:00 – Пресс-конференция с элитными атлетами на дистанции 21,1 км

13:30 – Пресс-конференция с элитными атлетами на дистанции 10 км

13:50 – Автограф-сессия

14:00 – Премьера фильма о Гатчинском Полумарафоне

14:40 – лекция Владимира Волошина «Социально-экономические эффекты ТОП-20 беговых событий в России»

15:10 – Выступление генерального партнера с лекцией «Развитие корпоративного спорта в компании «Светогорский ЦБК»»

15:30 – Презентация книги Бориса Прокопьева «Швецов. Цена одной секунды»

16:15 – Лекция Алексея Пугачева от Спортмастер ПРО: «Как подобрать беговые кроссовки с учетом индивидуальных особенностей строения стопы» и мастер-класс Геннадия Злубко «Баланс тела в жизни и в беге. Правильное использование массажных роллов и мячей до и после тренировок» 

Предварительная регистрация не нужна.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Гатчинский полумарафон
любительский спорт
Забег
Календарь стартов
Полумарафон
Гатчинский полумарафон
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
На Гатчинский полумарафон ищут волонтеров
15 октября, 18:07
Беговой клуб «Cильвия» празднует 27-летие. С 1998 года организаторы провели множество стартов, в том числе и крупнейший Гатчинский полумарафон
17 марта, 18:45
Главные новости
Открылась регистрация на Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера». Старт пройдет 28-29 марта
1 ноября, 12:41
Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России
5 октября, 06:07
Открылась регистрация на Казанский марафон. Забеги пройдут 2-3 мая
22 сентября, 14:27
В 12:00 откроется онлайн-регистрация на трейловый ультрамарафон GRUT 2026
22 сентября, 08:32
Себастьян Саве и Розмари Ванджиру стали победителями Берлинского марафона
21 сентября, 15:17
Кениец стал победителем Московского марафона. Неделин – 3-й
21 сентября, 08:19
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
20 сентября, 07:32
20 фактов о Московском марафоне
19 сентября, 21:10Спецпроект
Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин – Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)
15 сентября, 20:40
Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
14 сентября, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Бякин и Сизова стали победителями полумарафона в рамках «Совкомбанк Сочи Марафон»
вчера, 15:49
С 1 ноября повысится стоимость на любительские велогонки Cyclingrace «Садовое Кольцо» и «Крылатские холмы»
30 октября, 17:08
На спортивном фестивале Sport-Marafon Fest впервые пройдут заплывы
29 октября, 18:27
Фильм про ультрамарафон GRUT взял специальный приз жюри на фестивале спортивного кино
29 октября, 17:30
Максим Слухин и Юлия Рыжанкова стали победителями забега «Арена Марафон»
26 октября, 12:17
Неделин и Ахмадеев пробежали полумарафон в Валенсии. Ядгаров преодолел дистанцию в кроксах
26 октября, 09:18
Более 450 атлетов приняли участие в «Кроссе лыжников», который прошел 19 октября в Гатчине
22 октября, 15:54
Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR в Минске и Завидово
22 октября, 13:05
Заборский и Шарков сошли с дистанции на чемпионате мира по backyard-гонкам в США
21 октября, 11:08
В Дагестане пройдет бесплатный спортивный фестиваль. В программе: трейловые забеги, гонка с препятствиями и спортивное ориентирование
20 октября, 17:08