Опубликована программа лектория Гатчинского полумарафона. Выступят Волошин и Прокопьев

9 ноября в Гатчине пройдет полумарафон.

Накануне, 8 ноября, в кинотеатре «Победа» состоится лекторий, где выступят Владимир Волошин (сооснователь Лиги марафонов БРИКС), Борис Прокопьев (спортивный журналист, автор книг про известных атлетов), представители беговых клубов «Сосновка», Fenix Team, UNITY, Negative Split, движения DieHard.

Расписание лектория:

12:05 – Дискуссия «Беговые клубы: противостояние или сотрудничество?»

13:00 – Пресс-конференция с элитными атлетами на дистанции 21,1 км

13:30 – Пресс-конференция с элитными атлетами на дистанции 10 км

13:50 – Автограф-сессия

14:00 – Премьера фильма о Гатчинском Полумарафоне

14:40 – лекция Владимира Волошина «Социально-экономические эффекты ТОП-20 беговых событий в России»

15:10 – Выступление генерального партнера с лекцией «Развитие корпоративного спорта в компании «Светогорский ЦБК»»

15:30 – Презентация книги Бориса Прокопьева «Швецов. Цена одной секунды»

16:15 – Лекция Алексея Пугачева от Спортмастер ПРО: «Как подобрать беговые кроссовки с учетом индивидуальных особенностей строения стопы» и мастер-класс Геннадия Злубко «Баланс тела в жизни и в беге. Правильное использование массажных роллов и мячей до и после тренировок»

Предварительная регистрация не нужна.