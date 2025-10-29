На спортивном фестивале Sport-Marafon Fest впервые пройдут заплывы

С 11 по 14 июня на территории арт-парка «Никола-Ленивец» (Калужская область) состоится спортивно-музыкальный фестиваль Sport-Marafon Fest 2026 от организаторов Wild Trail. Впервые в рамках мероприятия пройдут заплывы по реке Угре вместе с организаторами X-WATERS.

Участникам доступны дистанции: 2,5 и 10 км. Дистанцию 10 км можно также преодолеть на sup-бордах.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте X-WATERS . Регистрация проходит на сайте Myrace .

Купить слот отдельно на заплыв нельзя, только на 4-дневный фестиваль, куда входят все активности и спортивные старты. После покупки слота надо отметить в каких соревнованиях спортсмен хочет принять участие.

Стоимость билета составляет 8000 рублей.

Также в рамках фестиваля пройдут трейловые забеги, велозаезды, соревнования по спортивному ориентированию и рогейну, детские забеги, а также концерты, мастер-классы, лекции и экскурсии. Подробнее писали в этой новости .