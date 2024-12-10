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Открылась регистрации на забеги серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2025». 10 забегов пройдут с мая по октябрь

Организаторы серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2025» опубликовали календарь забегов и открыли регистрацию на основные старты. Также организаторы анонсировали проведение нового старта – марафона в городе Переславль-Залесский. Пока идет процесс согласования с городом, регистрация еще не открылась.

1 мая в Тутаеве (Ярославская область) пройдет десятый Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость» на дистанциях 3, 10, 21,1 км. Дистанцию полумарафона можно также пробежать в составе эстафетной команды.

17 мая в Мышкине (Ярославская область) состоится десятый полумарафон «По шести холмам» на дистанциях 3, 10 и 21,1 км.

Третий старт серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2025» пройдет 1 июня в Переславле (Ярославская область). На полумарафоне «Александровские версты» будут доступны дистанции: 3, 5, 10 и 21,1 км.

В Костроме на полумарафоне «Здорово, Кострома!» участники будут соревноваться на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Старт пройдет  12 июня на центральной площади – Сусанинской.

Пятый старт серии «Красная нить» состоится в Иванове 5 июля. Помимо основной дистанции полумарафона, участники также будут соревноваться на дистанциях 5 и 10 км. 

10 августа в Рыбинске (Ярославская область) пройдет забег «Великий хлебный путь» на дистанциях 5, 10, 21,1 км.

23 августа в Угличе (Ярославская область) участники будут соревноваться на полумарафоне «Волжский берег». Также будут доступны дистанции 3 и 10 км.

В Ярославле 14 сентября пройдет полумарафон «Золотое кольцо». Участникам доступны дистанции: 3, 5, 10 и 21,1 км. Серия «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» началась именно с этого забега 12 лет назад.

В Ростове (Ярославская область) на полумарафоне «Ростов Великий», который состоится 28 сентября, участники будут соревноваться на дистанциях 3, 5, 10 и 21,1 км. Трасса забега пройдет рядом с Ростовским Кремлем, где снимали советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». 

Последний старт серии пройдет в Москве 5 октября. Восьмой полумарафон «Моя столица» состоится на дистанциях  21,1 км, 10 км и 5 км. Участники будут бежать с видом на Воробьевы горы и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Все дистанции можно также пробежать онлайн, регистрация откроется в январе.

Регистрация на все забеги открыта на сайте RussiaRunning. Пока еще закрыта регистрация на детские забеги, организаторы сообщат о начале старта продаж в телеграм-канале.

Стоимость слотов на полумарафон начинается от 1700 рублей, на дистанции 10 км – от 1600 рублей, на дистанции 5 км – от 1300 рублей, на дистанции 3 км – от 1100 рублей.

Также организаторы проведут 19 июля ночной забег «Ночь. Стрелка. Ярославль», но за пределами своего бегового календаря. Зарегистрироваться на старт можно будет в январе.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Бегом по Золотому кольцу
Полумарафон
Календарь стартов
любительский спорт
Забег
Бег
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