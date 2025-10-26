Неделин и Ахмадеев пробежали полумарафон в Валенсии. Ядгаров преодолел дистанцию в кроксах
26 октября в Валенсии (Испания) прошел полумарафон.
В забеге участвовали элитные атлеты из России: Дмитрий Неделин (1:02:49), Ринас Ахмадеев (1:02). Искандер Ядагров пробежал дистанцию 21,1 км в кроксах за 1:09:07.
Победителями полумарафона стали Йомиф Кейелча (58:02) и Агнес Нгетич (63:08).
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Across the runiverse
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости