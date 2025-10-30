С 1 ноября повысится стоимость на любительские велогонки Cyclingrace «Садовое Кольцо» и «Крылатские холмы»

23 мая в Москве пройдет велогонка «Садовое Кольцо» от организаторов CyclingRace. С 1 ноября стоимость слотов повышается на 500 рублей.

Участникам доступны следующие форматы участия и дистанции:

велогонка (для бывших профессионалов и сильных любителей) для мужчин на 109, 94 и 78 км (в зависимости от возраста и уровня подготовки), для женщин – на 78 км;

велозаезд (для новичков) на 16, 32 и 48 км.

Стоимость слота на велогонку составляет 6000 рублей, на велозаезд (3 круга) – 4000 рублей, на заезд (2 круга) – 3500 рублей, на заезд (1 круг) – 3000 рублей. Регистрация идет на сайте CyclingRace .

24 мая по трассе, построенной к Олимпиаде-80, состоится велогонка «Крылатские холмы» на дистанции 25 км (2 олимпийских велокольца). Стоимость слота составляет 3500 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора .