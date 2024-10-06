Результаты полумарафона «Моя столица»
6 октября на Воробьевых горах в Москве прошел полумарафон «Моя столица». Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 10 и 5 км. Этот старт завершает серию забегов «Бегом по Золотому кольцу».
Победителем стал легкоатлет Алексей Попов (чемпион России на 5000 м и многократный призер чемпионатов России). На дистанции 10 км с рекордом соревнований первым стал Ринас Ахмадеев.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Алексей Попов – 1:05:54
Валерий Лукин – 1:07:39
Максим Слухин – 1:08:14
21,1 км, женщины
Екатерина Смирнова – 1:17:43
Евгения Индина – 1:18:55
Ольга Крутенюк – 1:22:20
10 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 28:52
Александр Кустов – 30:17
Сергей Петров – 30:35
10 км, женщины
Дарья Шабунина – 34:08
Юлия Конякина – 34:21
Александра Вдовина – 34:29
5 км, мужчины
Константин Филин – 15:29
Даниил Авдеев – 15:32
Иван Поленин – 15:51
5 км, женщины
Анастасия Мишина – 17:47
Екатерина Шабунина – 18:04
Анастасия Орлова – 18:54
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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