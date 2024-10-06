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Результаты полумарафона «Моя столица»

6 октября на Воробьевых горах в Москве прошел полумарафон «Моя столица». Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 10 и 5 км. Этот старт завершает серию забегов «Бегом по Золотому кольцу».

Победителем стал легкоатлет Алексей Попов (чемпион России на 5000 м и многократный призер чемпионатов России). На дистанции 10 км с рекордом соревнований первым стал Ринас Ахмадеев.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Алексей Попов – 1:05:54

  2. Валерий Лукин – 1:07:39

  3. Максим Слухин – 1:08:14

21,1 км, женщины

  1. Екатерина Смирнова – 1:17:43

  2. Евгения Индина – 1:18:55

  3. Ольга Крутенюк – 1:22:20

10 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 28:52

  2. Александр Кустов – 30:17

  3. Сергей Петров – 30:35

10 км, женщины

  1. Дарья Шабунина – 34:08

  2. Юлия Конякина – 34:21

  3. Александра Вдовина – 34:29

5 км, мужчины

  1. Константин Филин – 15:29

  2. Даниил Авдеев – 15:32

  3. Иван Поленин – 15:51

5 км, женщины

  1. Анастасия Мишина – 17:47

  2. Екатерина Шабунина – 18:04

  3. Анастасия Орлова – 18:54

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Полумарафон
Ринас Ахмадеев
Алексей Попов
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