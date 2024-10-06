Результаты полумарафона «Моя столица»

6 октября на Воробьевых горах в Москве прошел полумарафон «Моя столица». Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 10 и 5 км. Этот старт завершает серию забегов «Бегом по Золотому кольцу».

Победителем стал легкоатлет Алексей Попов (чемпион России на 5000 м и многократный призер чемпионатов России). На дистанции 10 км с рекордом соревнований первым стал Ринас Ахмадеев .

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Алексей Попов – 1:05:54 Валерий Лукин – 1:07:39 Максим Слухин – 1:08:14

21,1 км, женщины

Екатерина Смирнова – 1:17:43 Евгения Индина – 1:18:55 Ольга Крутенюк – 1:22:20

10 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 28:52 Александр Кустов – 30:17 Сергей Петров – 30:35

10 км, женщины

5 км, мужчины

Константин Филин – 15:29 Даниил Авдеев – 15:32 Иван Поленин – 15:51

5 км, женщины

Анастасия Мишина – 17:47 Екатерина Шабунина – 18:04 Анастасия Орлова – 18:54

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .