Зачем нужны беговые клубы? Чем отличаются от комьюнити и школ? Разбираемся прямо на забеге

Репортаж Анастасии Салимгареевой.

В конце июня я побывала на марафоне «Белые ночи» как репортер и так вдохновилась, что поставила цель ­– вернуться через год и пробежать десятку, а для подготовки найти беговой клуб по интересам.

Клубов много, в последний год о них говорят все больше. В Петербурге проходит экиден – эстафета, которая превратилась в настоящий смотр клубов. Летом в Москве прошла «Битва Беговых Клубов» – противостояние на стадионной дорожке. На каждом забеге клубы выходят поддерживать бегунов, а месяц назад в Москве даже появился Союз любителей бега , объединение, цель которого – сделать клубы заметнее, а бег доступнее.

Благодаря этим событиям все больше любителей узнают о беговых школах, клубах и комьюнити. Но чем они отличаются? Как выбрать то, что подойдет именно тебе? Зачем вообще идти в клуб, разве нельзя бегать одному? Я отправилась на полумарафон «Северная столица », чтобы познакомиться с разными комьюнити и узнать их философию.

Бег – это предлог, чтобы встретиться с друзьями

Воскресенье. Ранний старт, прохладная погода. Идеально для личных рекордов. Стартуют любители: вот очень серьезный парень, явно хочет поставить новый личный рекорд, девушка смотрит на болельщиков вокруг и улыбается, мужчина рядом с ней сосредоточен и сильно волнуется. Судья дает сигнал, любители убегают. Уложиться на полумарафоне надо в три часа.

Вооружившись картой с клубными точками поддержки, которую «Беговое сообщество» представили перед забегом, я отправляюсь на дистанцию.

На Дворцовой набережной точка поддержки от бегового клуба Mint. Это 7-й километр для участников забега на 10 км и 17-й для полумарафонцев. Стильные ребята наливают кофе из больших термосов с наклейками клуба, болтают, кричат бегунам слова поддержки и дают пятюни.

Из колонок доносится какая-то модная музыка, а на флаге клуба написано «Белые ночи. Черные псы». Эта фраза прицепилась к атлетам из-за того, что они бегали только в черном, поэтому перед марафоном «Белые ночи» клуб выпустил с ней майки, лонгсливы и флаги. Неловко подходить, кажется, что у ребят своя атмосфера, но увидев парня, который мне улыбается, все же приближаюсь. Знакомлюсь с Егором и спрашиваю, зачем он состоит в Mint.

Егор, участник Mint Running Club: «Я достаточно давно следил за клубом в социальных сетях, смотрел на визуал и понимал, что с ними будет здорово. Так и получилось: с первой пробежки нашли общий язык.

Беговой клуб – это поддержка друзей, единомышленников. Мои 90% друзей – это люди из клуба . У нас упор идет на тусовку, но объединяет не только бег, он – скорее предлог, чтобы встретиться. Мы никого не учим, у нас нет тренеров, просто каждую субботу бегаем по 10-15 км от разных точек. Ребята занимаются со своими тренерами, если есть желание добиться каких-то результатов».

Егор угощает кофе из термосов Skuratov (сеть кофеен и обжарщики кофе – Спортс’’): фильтр, обычный черный, даже с добавлением вишни. Спрашиваю про партнеров и финансирование клуба. «Никак не финансируемся, – отвечает Егор. – За счет продажи мерча есть некая материальная поддержка. А Skuratov и другие марки приходят к нам сами на дружеских началах».

Выдвигаюсь к следующему беговому клубу – Piranha. Иду по Дворцовой набережной, а рядом бегут любители. Стараюсь их подбадривать как могу, но получается не так хорошо, как у девушки-волонтера, которая успевает читать имена на стартовых номерах: «Как она бежит! Татьяна! Вы все богини и боги! Бежите завоевывать первые места!» Атлеты улыбаются, кто-то и правда начинает ускоряться.

На повороте к Марсовому полю слышу громкую музыку. Подхожу ближе, из огромных колонок играет популярная музыка, за пультом стоит диджей. Болельщики танцуют, подбегает атлет и тоже пускается в пляс – удержаться просто невозможно. Но это не «Пираньи», а точка боления от праздничного бюро «Архитектор радости». Никита, основатель агентства, рассказывает, что Карина, его сотрудница и правая рука, бежала «Белые ночи», а они вышли поддержать своего человека. В итоге втянулись, подружились с организаторами и решили устроить свою точку и на этом забеге. Карина, которая сама бегает уже год, так активно болеет за атлетов, что ее часы показывают будто она тоже бежит. Ребята говорят, что «Пираньи» стояли напротив, но ушли немного дальше. И я их понимаю, конкурировать с бюро, которое устраивает праздники, просто невозможно.

Одни клубы бегают рано утром, другие – встречаются вечером и после пробежки пьют пиво

Рядом с храмом Спас на Крови танцует компания болельщиков в синих футболках с надписью Diaspora, играет знаменитый трек из TikTok – Pedro. Среди них парень в синем халате – основатель клуба.

Павел, основатель Diaspora: «Мы бегаем каждый будний день в 6:30 утра в парках Петербурга. Тренеров у нас нет, собираемся, бегаем пятерочку, часто завтракаем после пробежек вместе и расходимся по делам. Кто на работу, кто детей в садик отводит.

Когда ты часть какого-то комьюнити, то встать утром легче – знаешь, что тебя ждут . В понедельник мы бегаем на проспекте Славы, вторник – Елагин остров, среда – Сосновка, четверг – парк Победы, пятница – Удельный парк. Если нет возможности прийти, можно присоединиться дистанционно.

В клубе есть система званий. Когда человек приходит в первый раз, то получает звание «Уточка». За каждые десять пробежек он получает новое звание и отмечает юбилейчики: десятую, двадцатую пробежки. «Котик», «Лисичка», «Тигр», «Лев»… Все заканчивается «Легендой» – 500 пробежек. Это мотивирует приходить и общаться».

Павел открывает статистику за осень, в сентябре побегали уже 75 человек. На карте клуба есть интересная локация – атлет-любитель бегал на палубе корабля близ Омана. Спрашиваю Алексея, еще одного болельщика, почему он выбрал именно этот клуб.

Алексей: «Я бегаю с 2016 года, но мне не нравились клубы: заходил к ним, а там токсичные чаты. Ребята больше ориентированы на спорт, обсуждают марку часов, кроссовок , и если ты не выбежал марафон из 4 часов, то слабак. У меня не было спортивных амбиций, их и сейчас нет, бег – не основное занятие. Поэтому важно было, что в Diaspora спортивный результат не является первичным. Главное – это взаимоотношения, люди, поддержка. Я живу на юге, но с Дунайской приезжаю на Елагин, в Сосновку. Это очень приятная часть дня, я бегаю с теми, кто мне приятен, с кем комфортно и есть общие ценности. Быстро они бегают, медленно – это вторично.

Здесь все так или иначе бегали по утрам сами по себе. Понятное дело, что ты не станешь жаворонком ради других людей . Утром есть ощущение, что весь город и природа принадлежат тебе. Это другая атмосфера. Все грустные в метро, а ты в шортах и в майке едешь и тебе хорошо. Если бегаешь по вечерам, то, наверное, тебе Diaspora не очень подойдет».

Уже 10 утра, скоро должен прибежать лидер. Возвращаюсь на Дворцовую набережную, по пути разговариваю с другими болельщиками. Юрий из Москвы бегает один, так как нет времени на клуб. Его друг Максим занимается в беговой школе I Love Running два раза в неделю и наоборот считает, что тренироваться в компании проще: «Это мотивация, ты договариваешься с кем-то, а когда ты один, то постоянные отговорки: устал, не хочу, не могу ». Что, если для каждого есть подходящая беговая тусовка с единомышленниками, просто найти ее иногда удается лишь через несколько лет?

Выхожу на набережную, как раз бежит элита. Неделин первый. Этого следовало ожидать, Дмитрий только закончил сбор в Киргизии и целится на очень хороший результат на Московском марафоне. Болельщики гудят. На третьей позиции бежит Алексей Реунков . Оба атлеты – тренеры, но занимаются с учениками индивидуально, и, кажется, пока не стремятся создать вокруг себя клуб. Наверное потому, что оба пока активно участвуют в соревнованиях и много тренируются сами, а создание комьюнити с большим количеством учеников требует много сил, энергии и времени.

Прохожу уже знакомых мне Mint, народу у них явно прибавилось, ребята кричат – пробегает капитан клуба, креативный директор Алексей Глухов. Двигаюсь в сторону Дворцового моста. В глаза бросаются плакаты девушек: «Не переживай. Дальше только хуже», «Ты такой быстрый… – слова твоей подружки» и «4 месяца назад это казалось хорошей идеей». Дерзко. Рядом много болельщиков, у них забавный флаг, на котором написано Mikkeler Running Club.

Елена, бегунья из Mikkeler Running Club: «Вообще это датский беговой клуб, он основан на базе пивоварни. Это про совмещение всех сфер жизни: пиво и спорт. Мы не особо верим стереотипам и считаем, что бегать могут все, кто хотят, а не только те, кто ведут максимально здоровый образ жизни .

Каждую первую субботу месяца мы бежим от бара «Все твои друзья» на Вознесенском проспекте, 5 или 10 км в разном темпе, кому как комфортно, от 4 до 8 мин/км. Все финишировавшие получают бесплатно по бокалу пива: кто хочет, тот пьет, кто не хочет – не пьет. Это изначальная концепция, но мы в этом баре уже седьмой год и теперь собираемся, чтобы встретиться друг с другом. Кто-то вообще отдает пиво другу. В общем, это о том, что можно пить пиво и бегать примерно как Эдвард, который только что пролетел (речь про спортсмена, который финишировал за 1:19 – Спортс’‘).

В клубе нет тренеров, если кто-то хочет заниматься, то бегает отдельно. Мы же просто собираемся на общие клубные мероприятия. У нас есть капитан, который все это основал 7 лет назад, и группа инициативных ребят. Мы никак не финансируемся, но есть мерч. Бывают внештатные забеги по четвергам из разных баров по городу, куда нас приглашают периодически: мы знакомимся с барами, а они наливают нам финишные 0,5.

Для кого-то клуб – это дисциплина, когда скучно бегать одному и пока бег – это что-то новое и нужна поддержка единомышленников. Для меня клуб сейчас – это мои друзья и тусовка. Тут люди не выделываются результатами, но это не значит, что их нет . Я во многих клубах раньше состояла, было здорово, но почему-то я не задерживалась. С этими с 2020 года вместе. У меня есть теория, что здесь классное комьюнити сформировалось именно потому, что мы не просто пробежались и разошлись, а общаемся после тренировки. У нас чуть больше времени узнать друг друга, поэтому завязываются дружеские отношения».

Параллельно с разговором Елена кричит пробегающим одноклубникам: «Санечек! Саня, давай!» На дистанции еще два бегуна из их клуба, один из которых бежит в костюме пива с темпом 4 мин/км.

Получается, что и в Mint, и в Diaspora, и в Mikkeler люди приходят за общением с единомышленниками и тусовкой, и это именно комьюнити. Можно состоять в нем, но также можно тренироваться более серьезно и параллельно заниматься в беговой школе или клубе с тренером.

Иногда комьюнити – это еще и добровольная работа. Так происходит с паркранами – бегуны становятся волонтерами и организаторами пробежек в парках у дома

Иду дальше, Дворцовый мост гудит – весь в болельщиках. Судья на самокате просит отойти за конусы, бежать уже очень тесно. Встречаю Марию с флагом VK Running Club. В корпоративном клубе в Петербурге состоят около 30 сотрудников VK, у них есть тренер – Денис Васильев, чемпион России в эстафете 4×1500 м, трехкратный победитель пробега «Пушкин – Санкт-Петербург» на дистанции 30 км. Мария уже пробежала десятку и пришла поддержать одноклубников.

Здорово, когда компания поддерживает твои спортивные увлечения и дает возможность заниматься с тренером, а также знакомиться и общаться с коллегами в неформальной обстановке – в VK около 15 тысяч сотрудников, со многими из которых можно никогда не пересечься, кроме как на соревнованиях. Еще один плюс для бегунов: не надо платить другому клубу и искать тусовку. К тому же корпоративный спорт становится все популярнее, для компаний от него одни плюсы – выше лояльность сотрудников и работоспособность. У каждой приличной корпорации сейчас есть свой спортивный клуб .

Возле Зоологического музея расположились беговое движение «5 верст» – это парковые пробежки по маршруту длиной в 5 км по субботам в 9 утра. У них около 140 локаций по всей России. Мария специально приехала из Тулы, чтобы поддержать ребят: «Они такие радостные, так заряжаются, когда тянешь пятюню. Я просто сама бегаю и знаю, как это приятно и как придает силы».

Паркраны бесплатны и организуются волонтерами. В каждом парке появляется свое комьюнити, и часть людей уже приходит не пробежать, а организовать точку: разметить трассу, дать старт, зафиксировать финиш. Спрашиваю Марию, в чем отличие паркранов от других пробежек.

Мария, участница бегового движения «5 верст»: «Мы все как семья. После забегов всегда пьем чай . Организаторы – это волонтеры, они дарят частичку себя и своего времени людям.

Есть [среди участников парковых пробежек] и те, кто стремится к результату. В личном кабинете можно смотреть, как растет прогресс, но многие приходят повидаться с друзьями, пробежаться, активно начать выходные. В разные локации иногда приходят тренеры от беговых клубов и рассказывают о технике бега, помогают провести разминку, заминку. Можно не только бегать, но и ходить пешком или со скандинавскими палками ».

У паркранов мощное комьюнити по всей России. Кроме «5 верст» есть платформа S95 – расшифровывается как «суббота, 9 утра, 5 км», – которая объединила 18 локаций в Москве и за ее пределами. Поучаствовать в паркране очень легко – достаточно зарегистрироваться в желаемой локации на сайте или в телеграме и можно приходить.

Многие паркрановцы параллельно состоят в беговых клубах. Так что же такое беговой клуб и чем отличается от комьюнити?

Если нужен прогресс, путь – в клуб, там есть регулярные тренировки, а не просто пробежки

Лена, клуб Piranha: «Я бегала уже лет 8, занималась у тренера, но это все было не структурно. Хотелось, чтобы были общие регулярные тренировки, потому что если тренер не набирает группу, то его индивидуальные тренировки стоят дороже. Поэтому я ушла. В «Пираньях» главные тренеры – Миша и Рита (Михаил и Маргарита Питерцевы, МС и МСМК по легкой атлетике – Спортс’’), муж и жена. Тебе каждый день пишут тренировки, ты знаешь, что надо сделать, отчитаться тренеру. Я у Риты тренируюсь. Не сделать тренировку – нет вариантов, потому что она все видит в приложении. Это очень классная мотивация. В клубе есть общий чат, общие тренировки. Я не всегда на них попадаю, но все равно ты знаешь, что все бегут сегодня интервалы – все страдают . Это поддерживает (смеется). Потом все пишут как отбегали.

Для результата нужно тренироваться регулярно и циклами, сам себе ты не будешь ставить сложные тренировки, а тренер будет . Для прогресса, поддержки и мотивации я и состою в клубе. Это известный беговой клуб, популярные тренеры; есть прикольный мерч, что тоже немаловажно. У меня сумка, шапки, перчатки – все «Пираньи». Мне нравится их идеология – быстрые, классные, красивые».

У «Пираний» четыре тренера в штабе, регулярные сборы в Кисловодске и неплохие результаты учеников на забегах. Например, Юрий Юрченков бегает полумарафон за 1:09. В «Пираньях» не просто пробежки, а полноценные тренировки несколько раз в неделю и подготовка по индивидуальному плану в остальные дни. Такой основательный подход подкупает. Да, это платно, в отличие от пробежек в комьюнити, но, как правильно говорит Лена, индивидуальные тренировки обойдутся дороже.

Некоторые любительские клубы хотят готовить атлетов уровня Дмитрия Неделина

11 утра. Иду к клубам, чьи точки поддержки находятся на Университетской набережной, между 9-м и 10-м км на дистанции. Но только я сворачиваю туда, как проезжает замыкающая машина. Все любители уже пробежали маршрут. Клуб SHU RUN еще на месте, разговор клеится с самого начала. Ребята хвалят мою – то есть свою – куртку. Дело в том, что клуб создан на базе бренда SHU. Сначала они выпускали повседневную одежду, год назад запустили беговую линейку, а в мае открыли в Питере контейнер, где можно переодеться, оставить вещи, попить кофе и присоединиться к тренировкам от бренда.

Евгений Афанасьев, арт-директор SHU RUN: «Все строится вокруг одной идеи – создать комьюнити. Вместе можно сделать больше классного, чем находясь где-то по одному или в маленьких клубах .

Мы регулярно проводим открытые тренировки и городские пробежки в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, при этом у нас есть профессиональный тренер – Рачия Караханян из «Бегового монастыря». Есть ряд занятий, которые проводим на стадионе. То есть мы не отрицаем возможность достичь классных результатов, а наоборот – помогаем приблизиться к ним тому, кому это реально интересно. Мы на стыке результатов и тусовки.

Мы хотим, чтобы профессиональная часть наших тренировок была реализована одним тренером, чтобы его видение было везде: и в Москве, и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербурге . Чтобы ситуация была под контролем и не было такого, что везде разная тренировочная программа. Мы доверяем ему, понимаем, что это реально приводит к результатам, и продолжаем двигаться вместе уже полтора года.

Также у нас есть новый проект, который курирует сам тренер. Он подбирает атлетов из комьюнити и помогает им прогрессировать. Это такая более кураторская история, где люди заряжены на амбиции, рекорды, результаты, а мы даем им возможность реализовать себя. Вот пример: парень пробежал свой первый марафон за 3 часа. Мог бы выбежать из трех, если бы не споткнулся перед финишем. Он бегал около шести-семи месяцев, так что это подход и талант, как говорит Рачия».

Рачия Караханян, тренер SHU RUN: «Мы могли пойти по пути других брендов – это не критика, мы их очень любим, – и подписывать уже готовых ребят. Как Veter Дину Александрову подписали, как GRI – Диму Неделина. Мы с основателем бренда [Андреем Кравцовым] и Женей решили, что дадим возможность нашим ребятам стать топ атлетами уровня Димы Неделина лет через пять-шесть. В нынешних реалиях это реализуемо, потому что уровень любителей растет . Даже я рос не так быстро, как растут мои ученики. Вот сегодня парнишка полумарафон за 1:18 пробежал, занимаясь около девяти месяцев».

Рачия – юрист по образованию. Он учился в МГУ, а потом решил стать тренером и закончил университет, где учился Михаил Монастырский, главный тренер «Бегового монастыря». Спрашиваю у атлета одного из самых известных беговых клубов Москвы про конкуренцию, Рачия отвечает: «Конкуренции как таковой с другими клубами нет. Не в критику Москве, но там все по одной модели идут, а в Питере клубы стараются индивидуализироваться. Mint, Sputnik, Trunner Gang… Это выглядит очень красиво».

SHU RUN сами признают, что находятся на стыке бегового клуба и комьюнити. С одной стороны, они помогают бегать в кайф даже одиночкам, которые могут оставить вещи в контейнере на время тренировки. С другой стороны, есть постоянный график занятий с заданиями от тренера и новая программа по созданию сильных атлетов. Надеюсь, что мы вот-вот услышим новые имена в элите и это будут выходцы из любительских клубов.

Границы между беговыми клубами и комьюнити размыты, но это не так важно. Главное – найти близких по духу

Беговых школ и клубов в Санкт-Петербурге очень много. А уж сколько создается комьюнити… Есть пробежки из кофеен, летний «клуб медленных бегунов» с пробежками в темпе 8-9 мин/км, есть даже христианский беговой клуб, участники которого встречаются в лютеранской церкви.

Так в чем же их отличие? Какое место выбрать? Школы нацелены на обучение бегу с нуля, туда в основном идут новички. В клубы идут за совместными тренировками, обучением у конкретного тренера, а также за общением и компанией. Есть клубы с более серьезной подготовкой, которые растят спортсменов высокого уровня.

Комьюнити же может образоваться вокруг идеи, например, такой как «встречаться в 6:30 утра», или места – бара, парка, кофейни. От них не нужно ждать обучения и тренировок, зато можно найти тусовку вокруг занятия, которое нравится вам всем.

Граница между школами, клубами и комьюнити размывается. Но вот что радует – наличие выбора. Найти своих людей со схожим ценностям можно всегда, даже если на это уйдет время.

Фото: Анастасия Салимгареева; Юлия Пухкал