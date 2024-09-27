Организаторы Гатчинского полумарафона объявили о наборе пейсмейкеров
10 ноября в Гатчине (Ленинградская область) пройдет XV Гатчинский полумарафон. Помимо основной дистанции, участники будут также соревноваться на дистанциях 2 и 10 км.
Организаторы полумарафона объявили о наборе пейсмейкеров (атлеты, помогающие держать темп) на дистанции 21,1 на следующее время: 1,19, 1:24, 1:29, 1:34,1:39, 1:44, 1:49, 1:54, 1:59, 2:09, 2:19, 2:30. На 10 км ищут пейсмейкеров, способных преодолеть дистанцию за 39:00, 44:00, 49:00, 54:00, 1:04, 1:09, 1:15. Также для организаторов важны результаты на забегах, а особенно на Гатчинском полумарафоне, опыт пейсмейкерства.
Для участия необходимо заполнить заявку в Google Documents.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Гатчинский полумарафон
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