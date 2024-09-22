Результаты полумарафона «Северная столица». Победители полумарафона – Неделин и Седова, 10 км – Ахмадеев и Аплачкина

22 сентября в Санкт-Петербурге прошел 7-й полумарафон «Северная столица». Участники соревновались на дистанциях 10 и 21,1 км. Принять участие на дистанции 21,1 км можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды. Также в субботу прошли забеги для детей на дистанциях 400 и 800 метров.

Стартовали и финишировали участники на Дворцовой площади. Маршруты всех дистанций проходили по историческому центру Санкт-Петербурга мимо главных достопримечательностей: Спаса на крови, Исаакиевского собора, Ростральных колонн, Адмиралтейства, Петропавловской крепости.

В полумарафоне среди мужчин победил Дмитрий Неделин . Второе место занял Ярослав Бякин – спортсмен из Саранска, который неделей ранее также занял второе место на дистанции 30 км на забеге «Пушкин – Петербург». Третье место – Алексей Реунков , опытный марафонец и многократный победитель забегов, четвертое – Алексей Патраков , спортсмен из Пермского края, который три месяца назад занял третье место в марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Пятое место – Артур Бурцев , который неделей ранее выиграл марафон «Пушкин – Петербург».

На дистанции 10 км первое место занял Ринас Ахмадеев с рекордом трассы (29:07). Накануне спортсмен пробежал «Бокс забег» в Серпухове (дистанция 9 км), а неделей ранее выиграл на дистанции 30 км в Санкт-Петербурге, где также пытался побить рекорд трассы.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

1. Дмитрий Неделин – 1:02:45 2. Ярослав Бякин – 1:03:48

3. Алексей Реунков – 1:06:06

4. Алексей Патраков – 1:06:19

5. Артур Бурцев – 1:07:36

6. Владимир Кукузей – 1:11:04

21,1 км, женщины

1. Елена Седова – 1:15:08

2. Зинаида Обручкова – 1:17:38

3. Наталья Захарова – 1:18:16

4. Екатерина Сокунова – 1:18:39

5. Ольга Ерохина – 1:20:38

6. Дарья Анисимова – 1:21:16

10 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 0:29:07

2. Сергей Звонов – 0:30:07

3. Андрей Лейман – 0:30:13

4. Михаил Игушкин – 0:30:43

5. Александр Павленин – 0:30:53

6. Кирилл Дубровский – 0:31:23

10 км, женщины

1. Светлана Аплачкина – 0:32:10

2. Рита Салихова – 0:40:35

3. Майя Тонких – 0:35:08

4. Софья Каменева – 0:35:24

5. Кристина Стародубцева – 0:36:07

6. Любовь Филькова – 0:38:18

Результаты всех участников можно смотреть на сайте runc.run и myraceresult .