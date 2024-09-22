Результаты полумарафона «Северная столица». Победители полумарафона – Неделин и Седова, 10 км – Ахмадеев и Аплачкина
22 сентября в Санкт-Петербурге прошел 7-й полумарафон «Северная столица». Участники соревновались на дистанциях 10 и 21,1 км. Принять участие на дистанции 21,1 км можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды. Также в субботу прошли забеги для детей на дистанциях 400 и 800 метров.
Стартовали и финишировали участники на Дворцовой площади. Маршруты всех дистанций проходили по историческому центру Санкт-Петербурга мимо главных достопримечательностей: Спаса на крови, Исаакиевского собора, Ростральных колонн, Адмиралтейства, Петропавловской крепости.
В полумарафоне среди мужчин победил Дмитрий Неделин. Второе место занял Ярослав Бякин – спортсмен из Саранска, который неделей ранее также занял второе место на дистанции 30 км на забеге «Пушкин – Петербург». Третье место – Алексей Реунков, опытный марафонец и многократный победитель забегов, четвертое – Алексей Патраков, спортсмен из Пермского края, который три месяца назад занял третье место в марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Пятое место – Артур Бурцев, который неделей ранее выиграл марафон «Пушкин – Петербург».
На дистанции 10 км первое место занял Ринас Ахмадеев с рекордом трассы (29:07). Накануне спортсмен пробежал «Бокс забег» в Серпухове (дистанция 9 км), а неделей ранее выиграл на дистанции 30 км в Санкт-Петербурге, где также пытался побить рекорд трассы.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
1. Дмитрий Неделин – 1:02:452. Ярослав Бякин – 1:03:48
3. Алексей Реунков – 1:06:06
4. Алексей Патраков – 1:06:19
5. Артур Бурцев – 1:07:36
6. Владимир Кукузей – 1:11:04
21,1 км, женщины
1. Елена Седова – 1:15:08
2. Зинаида Обручкова – 1:17:38
3. Наталья Захарова – 1:18:16
4. Екатерина Сокунова – 1:18:39
5. Ольга Ерохина – 1:20:38
6. Дарья Анисимова – 1:21:16
10 км, мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 0:29:07
2. Сергей Звонов – 0:30:07
3. Андрей Лейман – 0:30:13
4. Михаил Игушкин – 0:30:43
5. Александр Павленин – 0:30:53
6. Кирилл Дубровский – 0:31:23
10 км, женщины
1. Светлана Аплачкина – 0:32:10
2. Рита Салихова – 0:40:35
3. Майя Тонких – 0:35:08
4. Софья Каменева – 0:35:24
5. Кристина Стародубцева – 0:36:07
6. Любовь Филькова – 0:38:18
Результаты всех участников можно смотреть на сайте runc.run и myraceresult.
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