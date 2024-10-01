Суздальский полумарафон пройдет 6 октября. Рассказываем все о забеге в городе с тысячелетней историей

Теплые раздевалки в спортивной арене.

Дата проведения: 6 октября 2024 года

Место проведения: Суздаль, Владимирская область, «Суздаль Арена»

Дистанции: 3 км, 10 км, 21,1 км, эстафета (2*10,55 км), детский забег

Ссылка на регистрацию: RussiaRunning ­– открыта до 4 октября, остались слоты только на 3 км

Telegram-канал организаторов: t.me/TopResults_discussions

Суздаль в 2024 году празднует 1000-летие, а Суздальский полумарафон «Жемчужина Золотого кольца» пройдет уже в четвертый раз. Организаторы приготовили для участников теплые раздевалки на территории нового спортивного центра «Суздаль Арена» и даже душ после забега. Бегунов также ждет красочный маршрут по центру древнего города, подарки в стартовом пакете и горячее питание после финиша.

Маршрут и дистанции забега

Старт и финиш всех дистанций находится на территории гостиничного комплекса «Суздаль». Участники 10 и 21,1 км увидят самый красивый маршрут, так как пробегут по улицам Суздаля мимо деревянных зданий, православных храмов и знаменитого Кремля.

Участники всех дистанций выбегают на улицу Коровники, далее по улице Гоголя движутся до проспекта Ленина. Бегунам на 3 км придется развернуться на перекрестке и вернуться обратно к ГТК «Сзудаль», а остальные участники побегут в центр города мимо Спасо-Евфимиева и Ризоположенского монастырей, Лазаревской, Кресто-Никольской, Казанской и Воскресенской церквей, а затем развернутся обратно к старту.

Полумарафонцам нужно пробежать три таких круга по 7 км, несколько раз возвращаясь к стартово-финишному городку, где их смогут поддержать болельщики. Участники забега на 10 км должны пробежать один полный круг в 7 км и дополнительный круг 3 км, который совпадает с маршрутом забега на эту дистанцию.

Трасса полумарафона:

Трасса забега на 10 км:

Трасса забега на 3 км:

Детский забег на 400 метров

Детский забег пройдет также по асфальтовым дорогам от ГТК «Суздаль». Бегунов разделят на две группы по возрасту, в первой побегут дети 4–7 лет, во второй – 7–10 лет. При этом делить забеги по полу не будут, девочки и мальчики побегут вместе. Все дети получат медали на финише, а призеры в возрастных категориях (как мальчики, так и девочки) получат подарки от партнеров забега.

Регистрация и стоимость участия

Регистрация на забег открыта до 23:59 4 октября , но почти все слоты уже раскуплены, даже на детский забег. Сейчас можно купить слоты только на дистанцию 3 км.

Стоимость участия на дистанции 3 км составляет 2 700 рублей при покупке онлайн. Если слоты останутся после закрытия электронной регистрации, то оплатить регистрацию также можно будет в день старта, в таком случае стоимость составит 3 200 рублей. Но лучше зарегистрироваться заранее, так как на момент публикации статьи доступно всего 17 мест .

Фирменный мерч забега и медали

Организаторы забега выпустили фирменную футболку с символом города – соколом. К тысячелетию города была выпущена городская айдентика , для которой образ сокола, расположенного на гербе города, упростили и сделали более современным. В дизайне футболки также использованы переделанные на современный лад старинные владимиро-суздальские узоры. Футболка не входит в стартовый пакет, приобрести ее можно за 2000 рублей.

Владимирского сокола в новом стиле также можно увидеть на медали детского забега на 400 метров.

А участники «взрослых» дистанций получат медали с архитектурными памятниками города.

Медали получат все финишеры, а победители и призеры в абсолютном зачете полумарафона и возрастных категориях также получат ценные призы и памятные подарки от партнеров забега.

Получение стартовых пакетов

Стартовые пакеты можно получить в здании «Суздаль Арены» (ул. Коровники, 45 ), где также расположится ЭКСПО забега, раздевалки и камеры хранения в день старта. Здесь же можно будет принять душ после финиша и получить горячее питание.

Выдача пакетов пройдет:

– в субботу 5 октября с 17:00 до 20:00,

– в воскресенье 6 октября с 7:00 до 9:00.

Программа забега

5 октября, суббота:

17:00 – 20:00 – выдача стартовых пакетов, регистрация новых участников при наличии свободных слотов

6 октября, воскресенье:

7:00 – 9:00 – выдача стартовых пакетов

9:10 – старт дистанции «Равные возможности» 400 м

9:20 – старт забега на 400 м для детей 4-7 лет

9:25 – старт забега на 400 м для детей 8-10 лет

9:40 – старт полумарафона (21,1 км) и эстафеты (2 этапа по 10,55 км)

9:45 – старт 10 км

9:50 – старт 3 км

10:00 – награждение победителей и призеров возрастных групп в забеге на 400 м

12:30 – награждение победителей и призеров абсолютного зачета и возрастных групп остальных дистанций

На полумарафоне также будут пейсмейкеры – помощники, которые помогают держать заданный темп. Они поведут бегунов на следующее финишное время:

1:29 (темп 4:13 мин/км),

1:34 (темп 4:27 мин/км),

1:39 (темп 4:41 мин/км),

1:44 (темп 4:55 мин/км),

1:49 (темп 5:09 мин/км),

1:54 (темп 5:24 мин/км).

Как добраться до старта и где остановиться

Старт и финиш находится на территории ГТК «Суздаль», а раздевалки и выдача номеров – там же, но в здании спортивного комплекса «Суздаль Арена» (ул. Коровники, 45 ).

Если ехать целенаправленно на старт, то удобнее всего останавливаться прямо в гостиничном комплексе «Суздаль ». Для участников забега гостиница дает скидку на проживание 7% по промокоду GZK2024. С этой скидкой номер для двух взрослых на одну ночь с 5 по 6 октября будет стоить 8 463 рубля (завтрак включен).

Если же хочется больше провести времени в центре города, то стоит выбрать жилье, расположенное в исторических кварталах. Отели и апартаменты здесь можно найти по цене от 4 000 до 15 000 рублей за ночь.

До Суздаля проще всего добираться на автомобиле или автобусе. Дорога из Москвы займет 4–4,5 часа. Прямого поезда между Москвой и Суздалем нет, так как в городе нет ж/д вокзала. Можно доехать до Владимира – «Ласточка» идет всего 2 часа, поезд дальнего следования – 2,5–3 часа, а затем доехать до Суздаля на такси или автобусе. Расстояние между Владимиром и Суздалем всего 35 км.

Из Санкт-Петербурга также проще всего доехать на прямом поезде до Владимира. Сесть на него придется в 5 вечера в пятницу, а приедет поезд во Владимир в 5 утра. Если не хотите оплачивать раннее заселение в гостиницу, то лучше утренние часы после поезда провести во Владимире. Это крупный город, здесь есть круглосуточные кафе и рестораны

Что посмотреть в Суздале

Город в излучине реки Каменки был основан еще в X веке. Точный год основания неизвестен. В письменных источниках сохранились упоминания 999 года, когда один из монахов был отправлен в город, и 1024 года, когда из-за неурожая и засухи восстали местные волхвы. В качестве официального дня рождения был выбран более поздний год, так что в 2024 году Суздалю исполняется тысяча лет. К этому празднику было отреставрировано много городских локаций и открыты новые пространства, в том числе и «Суздаль Арена», в которой располагается стартовый городок забега.

Суздаль – это настоящий музей под открытым небом, где можно увидеть множество древних храмов, церквей, деревянных усадеб. Что стоит посмотреть?

Суздальский кремль – небольшой комплекс с Рождественским собором и другими постройками. Крепостные стены не сохранились, но можно прогуляться по крепостному валу. Разрывы в насыпи указывают на места, где раньше располагались башни с воротами, так что можно гулять по территории и угадывать, как раньше выглядел кремль.

Покровский монастырь – завораживающий комплекс со знаменитым Покровским собором, который вы могли видеть на открыточных видах города. По территории монастыря можно погулять в любой день с 8 до 18:30, также можно посетить экскурсии и экспозиции в приказной палате.

Музей деревянного зодчества – музей под открытым небом, деревянные дома для которого собирали по разным поселкам Владимирской области. Здесь представлено 18 домов разных эпох, в которых можно увидеть, как жили крестьяне и купцы, как функционировала деревня до XX века, и познакомиться с традициями деревянного зодчества.

Спасо-Евфимиев монастырь – комплекс, больше похожий на крепость, чем настоящий кремль. Мимо его стен много раз пробегут участники полумарафона и 10 км. По территории монастыря можно потом прогуляться бесплатно, посетить смотровую площадку рядом, пройти вдоль стен и спуститься к недавно отреставрированному пешеходному мосту через Каменку.

Центр «МИРА» – выставочный центр в здании начала XIX века, где проходят выставки современного искусства, перформансы и необычные спектакли. Раньше здесь находился «Погребок», один из первых советских ресторанов русской кухни в Суздале, а несколько лет назад здание отреставрировали. Проект выполнил московский архитектор Антон Горленко, и теперь здесь можно посетить выставки в сводчатые погреба, выпить фильтр-кофе на качественном зерне (это пока единственное место в Суздале с фильтром) и приобрести сувениры от русских дизайнеров.

Магазин и гончарная школа «Дымов керамика» – бренд керамики, который известен по всей России. Больше двадцати лет назад дальневосточный предприниматель Владимир Дымов возродил в Суздале фабрику по производству керамики. Теперь мануфактура выпускает посуду, которой пользуются во многих ресторанах России, а ценители охотятся за предметами из уникальных коллекций и коллабораций бренда. Что важно, на керамике Дымов не остановился, предприниматель отреставрировал несколько зданий и открыл пространства, направленные на сохранение традиций города.

Дом русского чаепития – ресторан-гостиная расположен на самой старой улице Суздаля, кирпичное здание восстановили буквально по кирпичику, воссоздав атмосферу усадеб XIX века. Каждый день с 9:00 до 22:00 здесь можно выпить чай из самовара за большим столом. Обязательно нужно попробовать пирожки, вареники и местные крендели, а в подарок можно купить сладости, которые выпускают под брендом «Дом русского чаепития».

Также стоит посетить и другие проекты от «Дымов Керамика» – рестораны «Гостиный двор», «Агроном», Сыродельню, магазин «Сельская жизнь», где продается текстиль и предметы для дома, сделанные современными художниками.

Банный комплекс «Горячие ключи» – уникальный комплекс из 20 бревенчатых бань, самый большой в мире.

От стартово-финишного городка идти до него всего 900 метров. Забронировать баню или банный чан стоит заранее, для полноценного эффекта стоит воспользоваться услугами парильщиков. После бани можно посетить ресторан прямо на территории комплекса.

На прогулку по Суздалю стоит заложить два дня, чтобы насладиться городом не только во время забега. Можно ходить только в аутентичные рестораны, а можно посетить все монастыри и храмы Суздаля. В любом случае этот небольшой городок обрадует ценителей русского искусства и традиций.

Фото: vk.com/topresults ; suzdal-dvor.ru ; vladmuseum.ru ; goryachiekluchi.ru ; gtksuzdal.ru