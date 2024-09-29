Результаты полумарафона «Ростов Великий»
29 сентября в Ростове (Ярославская область) прошел полумарафон от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км.
Стартовали участники возле спортивного комплекса «Спартак» и бежали по Ленинской улице: мимо Ростовского кремля, музея ростовского купечества, Преображенской церкви.
Накануне забегов, в субботу, прошла беговая экскурсия по городу.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Андрей Тимошин – 1:13:38
Андрей Арих – 1:13:56
Сергей Князевский – 1:14:56
21,1 км, женщины
Катя Сергеева – 1:24:02
Ксения Тихонова – 1:27:21
Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:29:02
10 км, мужчины
Александр Воробьев – 32:44
Сергей Бочкарев – 33:06
Артур Горохов – 33:51
10 км, женщины
Екатерина Кошкина – 39:07
Александра Любалина – 39:19
Мария Ржевцева – 39:27
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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