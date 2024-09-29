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Результаты полумарафона «Ростов Великий»

29 сентября в Ростове (Ярославская область) прошел полумарафон от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км.

Стартовали участники возле спортивного комплекса «Спартак» и бежали по Ленинской улице: мимо Ростовского кремля, музея ростовского купечества, Преображенской церкви.

Накануне забегов, в субботу, прошла беговая экскурсия по городу.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Андрей Тимошин – 1:13:38

  2. Андрей Арих – 1:13:56

  3. Сергей Князевский – 1:14:56

21,1 км, женщины

  1. Катя Сергеева – 1:24:02

  2. Ксения Тихонова – 1:27:21

  3. Евгения Яньшина (Румянцева) – 1:29:02

10 км, мужчины

  1. Александр Воробьев – 32:44

  2. Сергей Бочкарев – 33:06

  3. Артур Горохов – 33:51

10 км, женщины

  1. Екатерина Кошкина – 39:07

  2. Александра Любалина – 39:19

  3. Мария Ржевцева – 39:27

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Полумарафон
любительский спорт
Бег
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