Результаты Almaty Marathon 2024. Победители – Илья Тяпкин и Анастасия Деркач, на 21,1 км среди призеров – Ахмадеев, Бякин
29 сентября в Алматы (Казахстан) прошел Almaty Marathon. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км и 10 км. Трасса сертифицирована AIMS.
Победителями марафона стали Илья Тяпкин – атлет из Кыргызстана, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Илья должен был ехать на Олимпиаду и в этом году, но был исключен из списка участников, так как попал туда по ошибке.
На полумарафоне первым стал атлет из Кыргызстана Нурсултан Кенешбеков, вторым – Ринас Ахмадеев, атлет неделю назад выиграл 10 км в рамках полумарафона «Северная столица». Третье место занял Ярослав Бякин – бегун из Саранска, который неделей ранее занял второе место на дистанции 21,1 км на «Северной столице».
Среди женщин золото взяла Александра Вдовина (чемпионка России в беге на 15 км).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Илья Тяпкин – 2:19:44
Бегзод Бойматов – 2:21:47
Jandos Narau – 2:23:33
42,2 км, женщины
Анастасия Деркач – 2:45:38
Ксения Авдеева – 2:47:08
Елена Толстых – 2:50:16
21,1 км, мужчины
Нурсултан Кенешбеков – 1:04:05
Ринас Ахмадеев – 1:04:12
Ярослав Бякин – 1:04:48
Андрей Стрижаков – 1:04:51
Алексей Попов – 1:06:01
21,1 км, женщины
Александра Вдовина – 1:15:41
Мария Мазуренко – 1:16:02
Светлана Куделич – 1:16:36
10 км, мужчины
Данияр Ормангали – 30:52
Ислам Амангос – 31:39
Нурысбек Сексембай – 32:11
10 км, женщины
Дана Гусарова – 36:15
Катерина Васильченко – 36:41
Ольга Сердюкова – 37:09
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
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