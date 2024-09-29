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  • Результаты Almaty Marathon 2024. Победители – Илья Тяпкин и Анастасия Деркач, на 21,1 км среди призеров – Ахмадеев, Бякин
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Результаты Almaty Marathon 2024. Победители – Илья Тяпкин и Анастасия Деркач, на 21,1 км среди призеров – Ахмадеев, Бякин

29 сентября в Алматы (Казахстан) прошел Almaty Marathon. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км и 10 км. Трасса сертифицирована AIMS.

Победителями марафона стали Илья Тяпкин – атлет из Кыргызстана, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Илья должен был ехать на Олимпиаду и в этом году, но был исключен из списка участников, так как попал туда по ошибке.

На полумарафоне первым стал атлет из Кыргызстана Нурсултан Кенешбеков, вторым – Ринас Ахмадеев, атлет неделю назад выиграл 10 км в рамках полумарафона «Северная столица». Третье место занял Ярослав Бякин – бегун из Саранска, который неделей ранее занял второе место на дистанции 21,1 км на «Северной столице».

Среди женщин золото взяла Александра Вдовина (чемпионка России в беге на 15 км).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Илья Тяпкин – 2:19:44

  2. Бегзод Бойматов – 2:21:47

  3. Jandos Narau – 2:23:33

42,2 км, женщины

  1. Анастасия Деркач – 2:45:38

  2. Ксения Авдеева – 2:47:08

  3. Елена Толстых – 2:50:16

21,1 км, мужчины

  1. Нурсултан Кенешбеков – 1:04:05

  2. Ринас Ахмадеев – 1:04:12

  3. Ярослав Бякин – 1:04:48

  4. Андрей Стрижаков – 1:04:51

  5. Алексей Попов – 1:06:01

21,1 км, женщины

  1. Александра Вдовина – 1:15:41

  2. Мария Мазуренко – 1:16:02

  3. Светлана Куделич – 1:16:36

10 км, мужчины

  1. Данияр Ормангали – 30:52

  2. Ислам Амангос – 31:39

  3. Нурысбек Сексембай – 32:11

10 км, женщины

  1. Дана Гусарова – 36:15

  2. Катерина Васильченко – 36:41

  3. Ольга Сердюкова – 37:09

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Almaty Marathon
Полумарафон
Ринас Ахмадеев
logoСветлана Куделич
Алексей Попов
любительский спорт
Бег
Марафон
Забег
Календарь стартов
Александра Вдовина
Елена Толстых
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