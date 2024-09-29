Результаты Almaty Marathon 2024. Победители – Илья Тяпкин и Анастасия Деркач, на 21,1 км среди призеров – Ахмадеев, Бякин

29 сентября в Алматы (Казахстан) прошел Almaty Marathon. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км и 10 км. Трасса сертифицирована AIMS.

Победителями марафона стали Илья Тяпкин – атлет из Кыргызстана, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Илья должен был ехать на Олимпиаду и в этом году, но был исключен из списка участников, так как попал туда по ошибке.

На полумарафоне первым стал атлет из Кыргызстана Нурсултан Кенешбеков, вторым – Ринас Ахмадеев , атлет неделю назад выиграл 10 км в рамках полумарафона «Северная столица». Третье место занял Ярослав Бякин – бегун из Саранска, который неделей ранее занял второе место на дистанции 21,1 км на «Северной столице».

Среди женщин золото взяла Александра Вдовина (чемпионка России в беге на 15 км).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Илья Тяпкин – 2:19:44 Бегзод Бойматов – 2:21:47 Jandos Narau – 2:23:33

42,2 км, женщины

Анастасия Деркач – 2:45:38 Ксения Авдеева – 2:47:08 Елена Толстых – 2:50:16

21,1 км, мужчины

Нурсултан Кенешбеков – 1:04:05 Ринас Ахмадеев – 1:04:12 Ярослав Бякин – 1:04:48 Андрей Стрижаков – 1:04:51 Алексей Попов – 1:06:01

21,1 км, женщины

Александра Вдовина – 1:15:41 Мария Мазуренко – 1:16:02 Светлана Куделич – 1:16:36

10 км, мужчины

Данияр Ормангали – 30:52 Ислам Амангос – 31:39 Нурысбек Сексембай – 32:11

10 км, женщины

Дана Гусарова – 36:15 Катерина Васильченко – 36:41 Ольга Сердюкова – 37:09

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .