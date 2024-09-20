Старейший забег России: в участников кидали яйца, за рекорд обещали миллион

Пушкин – Петербург.

Недавно мы писали про самый красивый забег в стране – марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Сегодня снова история из этого города – про старейший в России старт, который прошел в эти выходные в 97-й раз.

Рассказываем, чем уникален забег «Пушкин – Петербург », и почему, несмотря на все недостатки, это культовый старт, который должен быть в списке целей всех бегунов-любителей.

Бежать нужно 30 км по прямой, рекорд на этой дистанции не могут побить уже 36 лет и обещают за это миллион рублей

Впервые старт провели в 1923 году и за прошедшие сто лет отменяли всего пять раз, из которых три – во время Великой Отечественной.

С советских времен опорные точки трассы неизменны: участники стартуют из Пушкина, а финишируют на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Расстояние между ними – 30 км.

Тридцатку бегают только в Питере. Это промежуточная дистанция, которая выбивается из всех планов, и целенаправленно готовиться к ней легкоатлетам неинтересно. Поэтому рекорд России на ней мало кому известен (в отличие от марафонских 2:09:07 Алексея Соколова). Хотя он очень крепкий – в 1988-м Леонид Тихонов пробежал за 1:29:55. Превзойти его не могли 36 лет, и организаторы, чтобы подстегнуть интерес спортсменов, пообещали за это один миллион рублей.

За месяц до старта стало известно, что на рекорд пойдет Ринас Ахмадеев – один из самых сильных российских бегунов на длинные дистанции. Буквально за неделю до «Пушкина – Петербурга» он пробежал 10 км на забеге в Нижнем Новгороде за 28:34, поставив рекорд трассы.

На дистанцию 30 км Ринас собирался впервые в жизни: «Мне всегда были интересны длинные бега, потихоньку я прокладываю путь к марафону. Полумарафонов я набегал уже очень много, поэтому пришло время попробовать себя на более длинной дистанции».

Возможный рекорд и стал главной интригой забега на 30 км – потому что конкурентов у Ринаса не было.

Спустя 100 лет вместо одной дистанции – четыре; бегут 8 тысяч человек, но главные ожидания – от рекорда

Кроме 30 км на забеге есть и другие дистанции: 5, 10 и марафон. В сумме на старты вышло 8 тысяч человек.

Участники тридцатки и марафона стартуют в Пушкине в 9 утра. Первые каждый год бегут по Петербургскому и Пулковскому шоссе, Московскому проспекту, набережной Фонтанки и Невскому проспекту и финишируют на Дворцовой площади. Участники марафона – так же, но вместо финиша на Дворцовой сворачивают в сторону и делают петлю по островам еще в 12 км.

Еще одна дистанция – 10 км – тоже стартует в 9 утра, но в Петербурге, у станции метро «Парк Победы». Последний забег – 5 км – проходит только по центру города в середине дня, стартуют и финишируют участники на Дворцовой.

Я отправилась посмотреть на старт десятки на «Парк Победы», где расположен огромный парк, любимое место для тренировок бегунов, живущих на юге. Стартовый городок расположился в 50 метрах от выхода из метро – идеально, самое удобное расположение из всех забегов.

Утро 15 сентября – солнечное, +18°C, легкая прохлада в тени, бегуны выстроились в стартовый коридор, который впервые разместили не на Московском проспекте, а на перпендикулярной ему тихой улице Бассейной – той самой, из стихотворения Маршака.

Бегуны переминались с ноги на ногу, ожидая старт, приветствовали друг друга, пожимали руки… Вдруг раздался хлопок. Что-то упало на тротуар. Все подняли головы: на балконе последнего этажа здания, затянутого в реставрационную сетку, чуть выше надписи «Сохраним наш город», стояла женщина, обернутая в бордовое полотенце. Раз, два, три! Бросок за броском. Бегуны наклонялись и уворачивались: с неба летели яйца. За ними последовал пакет, наполненный водой. Потом говорили, что кому-то все-таки прилетело в голову – обтирались салфетками.

Наконец-то старт! Цветная толпа хлынула на Московский и поплыла вдоль помпезных и величественных сталинок.

А я ждала Ринаса Ахмадеева и следила за ним по видеотрансляции в телефоне. В ней все сделано для того, чтобы удобно следить за судьбой рекорда – показывали время Ринаса по отсечкам каждые 5 км и разницу с тем временем, которое ему нужно держать.

Тому, кто уже бегал эту дистанцию или знает географию Петербурга, следить легко.

Ринас на Пулковских высотах – там шоссе немного поднимается в горку. Ринас в нее вбежал, отстал от рекорда на 19 секунд. Ничего, после этого спуск, где можно раскатить, и дальше только плоскач.

Ринас в районе въезда в город, прибавил, разрыв сократился. Он все ближе, но разница с рекордом понемногу увеличивалась, уже на 41 секунду.

Ринас на «Парке Победы» – свеж, бодр, но время отставало от рекорда уже на минуту, и возникал вопрос – правильно ли стоят отсечки.

Я спустилась в метро, чтобы успеть на Дворцовую – 15 минут на поезде до «Невского проспекта», а Ринас за это время преодолел весь Московский, набережную Фонтанки, добежал до улицы Зодчего Росси. Это самый центр, район, где сосредоточены петербургские театры – БДТ, Александринка.

Это невероятная скорость, мой путь на метро в 7 километров Ринас пробежал за двадцать минут.

Ринас свернул на финальную петлю к Адмиралтейству, я уже бегом прошла контроль на входе в финишный городок – рамки, проверка рюкзака, телефон, камера на стол, спринт к арке. Минута до финиша. Близко, но уже понятно, что Ринас не уложится.

Так и получилось. 1:31:07. Рекорд не побит.

«Я доволен, что добрался до финиша. Понимал, что будет сложно. Думал, насколько меня хватит. Больше половины дистанции – 25 километров – я шел по графику», – оценил свои усилия Ринас.

Подошел Леонид Тихонов – рекордсмен часто присутствует на питерских стартах, а сейчас он в финишной зоне на правах короля. Обнял Ринаса: «Я посмотрел на его методику подводки к старту и сказал, что если он пробежит десятку по личнику, то, естественно, на второй половине тридцатки будет завал».

Речь про то, что Ринас за неделю до старта пробежал в Нижнем Новгороде 10 км за 28:34 – это действительно его личный рекорд. Вторая половина тридцатки правда вышла с завалом. Повлиял ли результат в Нижнем?

Можно много рассуждать о промахах в подготовке и подводке, но ожидание рекорда все равно было захватывающим. А через некоторое время после финиша выяснилось, что в официальном времени ошибка – какой-то технический сбой. По часам Ринас пробежал 30 км за «1:30:42 плюс-минус секунда». Он даже выложил полную раскладку ощущений и отсечек по своим часам и подтвердил, что главный завал случился на последней пятерке.

«Последний пятак 15:42 (темп 3:08 мин/км). Хьюстон, у нас проблемы. Ноги стали ощутимо тяжелеть. Я стал слишком много думать и начал опасаться, что меня выключит, чересчур страховался и за пару км до финиша уже понимал, что не успеваю <...> Так и добежал, отложив незаконченное дельце до лучших времен под гул толпы. Насколько я рад, что попробовал и был недалеко от легендарного барьера, словами не описать».

Надежда и азарт, которые Ринас подарил зрителям, похожи на то, как несколько лет назад все ждали, как Кипчоге выбежит марафон из двух часов. С первой попытки не вышло, зато эйфория от второй попытки была просто безумной. Что же, в Питере миллион рублей все еще на кону, и Ринас уже хочет приехать снова, чтобы окончательно разделаться с тридцаткой.

Забег не заканчивается на элите, наблюдать за любителями тоже интересно. Среди них – свои герои

Интересно смотреть и за меньшими дистанциями, чем тридцатка. Пятерку выиграла Ева Костяная, ей 17 лет, пробежала за 18:06. По соцсетям разлетелось видео, где она прошептала после финиша «я первая», не веря в свою победу.

Тот самый рекордсмен на тридцатке Леонид Тихонов финишировал 5 км за 18:46. Это очень достойный темп – 3:45 мин/км. А ведь ему 68 лет.

В марафоне шестое место заняла не профессиональная спортсмена, а хореограф-балетмейстер Мария Меньшикова-Горская. Бегать она начала всего шесть лет назад. «Пушкин – Петербург» – ее десятый марафон и первый раз, когда она выбежала из трех часов – 2:56:59. А еще эта хрупкая девушка – ультрамарафонец, и год назад вообще показала космический результат, когда за сутки пробежала 210 км.

Таких историй – тысячи. Примерно 8 тысяч, как и участников на этом забеге, и у каждого своя история борьбы со временем и личным рекордом.

«Пушкин – Петербург» не идеален, но в этом его прелесть. Легендарный забег мог застыть в прошлом, но пытается развиваться

После финиша участники делились тем, что пошло не так – например, говорили про пустые столы на пунктах питания. Участникам забега на 5 км, которые стартовали в 13:00, не давали воду после финиша – то ли кончилась, то ли не предусмотрели изначально. И это на жаре +24°C в разгар дня.

Следующий недостаток, который обсуждали бегуны – пустой стартовый пакет. Обычно в них вкладывают подарки от партнеров забегов. Вот, например, стартовый, который был на забеге «Белые ночи» от «Бегового сообщества». В нем – брауни, вода, гель для душа, антисептик, крем для рук, открытка, партнерские скидки, фирменный пакет для сдачи вещей в камеру хранения.

Вот стартовый пакет забега в Туле. В нем символ города – тульский пряник, на котором написано «Тульский марафон», батончик, семечки, спортпит.

Вот стартовый пакет Ярославского полумарафона от «Бегом по Золотому кольцу». В нем – два батончика от разных брендов, пачка каши, два пакетика чая, пробники порошка, антисептик, билет на паста-пати накануне забега (то есть еще один бесплатный перекус).

А вот стартовый пакет забега «Пушкин – Петербург». В нем только номер, рекламные листовки и тканевый мешок для сдачи вещей в камеру хранения.

Стоимость участия при этом – от 2200 до 3200 рублей, примерно такая же, как и на перечисленные выше старты.

Проблема здесь не только в том, что бегуны привыкли к бесплатной еде и теперь недовольны, что их не покормили. Но общее впечатление об организаторе складывается из мелочей. Чуть над ними недоработаешь, и участники будут шутить : «Стартовый пакет еле унес, 8 грамм». Пошутят, поругаются, пробегут, найдут еще недостатки и в следующий раз крепко задумаются – какому организатору нести свои деньги.

А еще в последние годы немного обесценилась уникальная традиция забега. На массовых забегах финишерам вешают медаль на шею, но здесь всегда выдавали фирменные значки, которые люди коллекционировали годами.

Вот, например, Виктор Лавриков – ему 63 года, в этом году спортсмен не стартовал, но в прошлом пополнил коллекцию тридцатым значком. Трассу 30 км он бегал 22 раза. Некоторые старты запомнились особенно: осенью 1992-го пришлось бежать под проливным дождем, зато в тот раз Виктор поставил личный рекорд – 1:49.

Долгое время на забеге дарили только значки, и были участники, которых возмущало, что им не выдали медаль, как на других массовых стартах. Со значком сложнее красиво сфоткаться, он не такой весомый, на стенку не повесишь. Несколько лет назад организаторы «Пушкина – Петербурга» сдались и добавили медаль.

Медаль вешает на шею волонтер сразу после финиша, а значок выдают через несколько метров после медалей, из контейнера, в маленьких пакетиках. Многие финишеры просто не замечали эту точку и проходили мимо.

Жаль, что медаль затмила значки. Это была уникальная традиция. В России почти нигде не выдают особенный, единственный в своем роде атрибут финишера. Я знаю только Сормовский пробег – старейший забег в Нижнем Новгороде, который проводится с 1980 года. Там на финише выдают не медали, а вымпелы, как и 40 лет назад.

Но несмотря на все минусы, «Пушкин – Петербург» – знаковый старт, который обновляется настолько, насколько может. Он затянут в исторические оковы и чтит традиции, но не возводит их в культ. Организаторы обновляют трассы – например, марафонской дистанции не было до 2022 года.

До 2019-го вместо десятки бегали 15 километров. Эта дистанция, как и тридцатка – ни туда, ни сюда. Последние десять лет на этой дистанции участвовало в районе 500-800 человек. Зато когда после пандемии старт вернулся с десяткой – привычной любителям дистанцией, начался бурный рост – 1200 участников, потом 1600, а в этом году – 3 тысячи.

Десятка на этом забеге – идеально ровная, подходит для личных рекордов. Тридцатка с набором высоты 65 м – отличная промежуточная дистанция, которая может быть контрольной перед марафоном или первой пробой более длинных дистанций, чем полумарафон.

А еще забегов из точки в точку в России очень мало. Многие организаторы пытаются так сделать, но после цепочки долгих согласований почти всегда отменяют амбициозный план и оставляют старт и финиш в одном месте. Организаторам «Пушкина – Петербурга» удается сохранять эту концепцию несмотря на все сложности.

Каждому любителю стоит вписать «Пушкин – Петербург» в свой список планов, а потом присмотреть место, куда повесить фирменный значок забега.

Фото: Юлия Пухкал; vk.com/pushkinrun ; vk.com/sormovobeg