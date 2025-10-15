Открылась регистрация на лыжный марафон TOKSOVOCUP. Старты пройдут на курорте «Охта Парк»

31 января и 1 февраля на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) пройдет лыжный марафон TOKSOVOCUP.

Участникам доступны следующие дистанции:

25, 10 км свободным стилем;

50 и 25 км классическим стилем.

Стоимость слота на дистанции 50 и 25 км классическим и свободным стилями составляет 5500 рублей, на дистанции 10 км – 4500 рублей. С 1 декабря цены повысятся на 1000 рублей.

Регистрация на старты свободным стилем проходит по ссылке , на марафон классическим стилем – на сайте организатора .