0

Открылась регистрация на лыжный марафон TOKSOVOCUP. Старты пройдут на курорте «Охта Парк»

31 января и 1 февраля на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) пройдет лыжный марафон TOKSOVOCUP.

Участникам доступны следующие дистанции:

  • 25, 10 км свободным стилем;

  • 50 и 25 км классическим стилем. 

Стоимость слота на дистанции 50 и 25 км классическим и свободным стилями составляет 5500 рублей, на дистанции 10 км – 4500 рублей. С 1 декабря цены повысятся на 1000 рублей.

Регистрация на старты свободным стилем проходит по ссылке, на марафон классическим стилем – на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaLoppet
любительский спорт
марафон
лыжные гонки
