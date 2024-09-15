Результаты пробега «Пушкин – Петербург». Победители на марафоне – Артур Бурцев и Александра Бородинова, на 30 км – Ахмадеев и Беленова
15 сентября в Санкт-Петербурге прошел 97-й пробег «Пушкин – Санкт-Петербург» на дистанциях 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км.
Участники на дистанциях 30 км и 42,2 км стартовали в городе Пушкин (Санкт-Петербург) и бежали до центра Санкт-Петербурга по набережным, мостам, шоссе, проспектам и финишировали на Дворцовой площади.
Рекорд России (1:29:55) на дистанции 30 км был установлен атлетом Леонидом Тихоновым в 1988 году и не был побит и в этом году, победителю Ринасу Ахмадееву не хватило 1 минуты и 12 секунд. Вторым прибежал мастер спорта по легкой атлетике Ярослав Бякин, третьим – Михаил Кульков (МСМК, МС по триатлону и легкой атлетике).
У женщин рекорд также не случился, предыдущий установила Ирина Бондарчук в 1980 году (1:44:17).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Артур Бурцев – 2:17:50
Алексей Эльбек – 2:25:27
Игорь Веретенников – 2:26:06
42,2 км, женщины
Александра Бородинова – 2:42:18
30 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 1:31:07
Ярослав Бякин – 1:35:04
Михаил Кульков – 1:38:11
30 км, женщины
Марина Беленова – 1:56:38
Камила Шамсутдинова – 1:58:10
Анна Гарбар – 2:00:33
10 км, мужчины
Николай Ляликов – 30:32
Владимир Магильный – 30:52
Никита Соколов – 31:21
10 км, женщины
Анна Бойнова – 34:46
Валентина Ермолаева – 36:08
Наталья Кондрашова – 36:46
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Всего в пробеге 8275 участников
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