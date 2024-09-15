Результаты пробега «Пушкин – Петербург». Победители на марафоне – Артур Бурцев и Александра Бородинова, на 30 км – Ахмадеев и Беленова

15 сентября в Санкт-Петербурге прошел 97-й пробег «Пушкин – Санкт-Петербург» на дистанциях 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км.

Участники на дистанциях 30 км и 42,2 км стартовали в городе Пушкин (Санкт-Петербург) и бежали до центра Санкт-Петербурга по набережным, мостам, шоссе, проспектам и финишировали на Дворцовой площади.

Рекорд России (1:29:55) на дистанции 30 км был установлен атлетом Леонидом Тихоновым в 1988 году и не был побит и в этом году, победителю Ринасу Ахмадееву не хватило 1 минуты и 12 секунд. Вторым прибежал мастер спорта по легкой атлетике Ярослав Бякин, третьим – Михаил Кульков (МСМК, МС по триатлону и легкой атлетике).

У женщин рекорд также не случился, предыдущий установила Ирина Бондарчук в 1980 году (1:44:17).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Артур Бурцев – 2:17:50 Алексей Эльбек – 2:25:27 Игорь Веретенников – 2:26:06

42,2 км, женщины

Александра Бородинова – 2:42:18

30 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 1:31:07 Ярослав Бякин – 1:35:04 Михаил Кульков – 1:38:11

30 км, женщины

Марина Беленова – 1:56:38 Камила Шамсутдинова – 1:58:10 Анна Гарбар – 2:00:33

10 км, мужчины

Николай Ляликов – 30:32 Владимир Магильный – 30:52 Никита Соколов – 31:21

10 км, женщины

Анна Бойнова – 34:46 Валентина Ермолаева – 36:08 Наталья Кондрашова – 36:46

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

Всего в пробеге 8275 участников