Come On SWIMRUN анонсировали дату проведения соревнований по свимрану. Старт пройдет 4 июля

4 июля на территории эко-отеля «Лес» (Ленинградская область) пройдут соревнования по свимрану от организаторов Come On Swimrun.

Суть свимрана в том, что бег чередуется с плаванием за короткие промежутки времени. Участники не переодеваются между этапами, их экипировка – гидрокостюм или плавки и беговые кроссовки.

Дистанции остаются те же, что и в прошлом году:

Advanced Solo (сольное участие) – дистанция на 15,6 км, из которой бег занимает 13,3 км, а плавание – 2,3 км (11 этапов).

Advanced Team (командная гонка) – та же дистанция на 15,6 км, но преодолеть ее можно в команде из двух человек.

Pro Team (командная гонка) – дистанция на 31,2 км, из которой бег занимает 26,6 км, плавание – 4,6 км (21 этап).

В следующем году впервые пройдут детские соревнования по свимрану.

Регистрация откроется 25 октября. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора .