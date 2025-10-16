0

Come On SWIMRUN анонсировали дату проведения соревнований по свимрану. Старт пройдет 4 июля

4 июля на территории эко-отеля «Лес» (Ленинградская область) пройдут соревнования по свимрану от организаторов Come On Swimrun.

Суть свимрана в том, что бег чередуется с плаванием за короткие промежутки времени. Участники не переодеваются между этапами, их экипировка – гидрокостюм или плавки и беговые кроссовки.

Дистанции остаются те же, что и в прошлом году: 

  • Advanced Solo (сольное участие) – дистанция на 15,6 км, из которой бег занимает 13,3 км, а плавание – 2,3 км (11 этапов).

  • Advanced Team (командная гонка)  – та же дистанция на 15,6 км, но преодолеть ее можно в команде из двух человек.

  • Pro Team (командная гонка) – дистанция на 31,2 км, из которой бег занимает 26,6 км, плавание – 4,6 км (21 этап).

В следующем году впервые пройдут детские соревнования по свимрану.

Регистрация откроется 25 октября. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Comeonswimrun
любительский спорт
плавание
Забег
Бег
Календарь стартов
свимран
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR, которые впервые пройдут в Египте с 30 января по 1 февраля
2 октября, 06:19
Главные новости
Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России
115 октября, 06:07
Открылась регистрация на Казанский марафон. Забеги пройдут 2-3 мая
22 сентября, 14:27
В 12:00 откроется онлайн-регистрация на трейловый ультрамарафон GRUT 2026
22 сентября, 08:32
Себастьян Саве и Розмари Ванджиру стали победителями Берлинского марафона
21 сентября, 15:17
Кениец стал победителем Московского марафона. Неделин – 3-й
421 сентября, 08:19
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
620 сентября, 07:32
20 фактов о Московском марафоне
19 сентября, 21:10Спецпроект
Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин – Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)
515 сентября, 20:40
Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
14 сентября, 09:01
Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
77 сентября, 07:38
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на скайраннинг-гонку «Иремель: Новый вызов»
сегодня, 10:55
Ахмадеев и Аплачкина примут участие в полумарафоне «Огни Дербента». Старт пройдет 15 ноября
вчера, 18:25
На Гатчинский полумарафон ищут волонтеров
вчера, 18:07
Иван Заборский примет участие в чемпионате мира по backyard-гонкам. Ультрамарафон пройдет в США 18 октября
вчера, 16:50
Открылась регистрация на лыжный марафон «Кирики-Улита». Старт пройдет 25 января
вчера, 16:11
Открылась регистрация на лыжный марафон TOKSOVOCUP. Старты пройдут на курорте «Охта Парк»
вчера, 15:09
Чемпионат России по полумарафону пройдет в Сочи. Забеги по гоночной трассе состоятся 3-5 апреля
14 октября, 17:40
Иван Гаврик и Мария Гостева стали победителями трейлового забега Anapa Vino Trail на дистанции 50 км
12 октября, 19:46
Более 1700 спортсменов приняли участие в пробеге на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга
12 октября, 13:18
Ультрамарафон Onego Ice Ultra перенесен на неделю раньше. Старт пройдет 1 марта
7 октября, 17:39