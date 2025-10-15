  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Иван Заборский примет участие в чемпионате мира по backyard-гонкам. Ультрамарафон пройдет в США 18 октября
0

Иван Заборский примет участие в чемпионате мира по backyard-гонкам. Ультрамарафон пройдет в США 18 октября

18 октября в Теннесси пройдет чемпионат мира по backyard-гонкам. Ультрамарафон пройдет на заднем дворе дома организатора Лазарус Лейка. 

Иван Заборский сообщил, что примет участие и хочет побить мировой рекорд. Сейчас лучший результат составляет 119 кругов (798 км).

В конце июля Заборский установил новый российский рекорд – 106 кругов (710,8 км). 

На гонке также выступит российский ультрамарафонец Вадим Шарков (двукратный чемпион России в беге на 24 часа). 

Backyard-гонка – забег на выбывание. Атлеты бегут круг длиной 6,7 км и должны уложиться в час. В начале нового часа они вновь выходят на старт. Забег может длиться сутками, до тех пор, пока не кончатся силы у одного из двух последних атлетов.

«Можешь не осознавать, что забыл поесть». Наш бегун поставил рекорд на ультре – бежал 4,5 дня

Big Dog’s Backyard Ultra – самый изматывающий забег в мире. Бегут на выбывание, пока не останется последний. Год назад победитель бежал три дня

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Дальний лес
любительский спорт
Ультрамарафон
Забег
Иван Заборский
Бег
Календарь стартов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на юбилейный спортивный фестиваль Malidak 2026. Он пройдет 7-9 августа
1 октября, 12:16
«Это как семь раз взойти на вершину Эльбруса». «Горный король» – самый сложный ультратрейл в России
106 сентября, 13:32
Главные новости
Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России
115 октября, 06:07
Открылась регистрация на Казанский марафон. Забеги пройдут 2-3 мая
22 сентября, 14:27
В 12:00 откроется онлайн-регистрация на трейловый ультрамарафон GRUT 2026
22 сентября, 08:32
Себастьян Саве и Розмари Ванджиру стали победителями Берлинского марафона
21 сентября, 15:17
Кениец стал победителем Московского марафона. Неделин – 3-й
421 сентября, 08:19
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
620 сентября, 07:32
20 фактов о Московском марафоне
19 сентября, 21:10Спецпроект
Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин – Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)
515 сентября, 20:40
Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
14 сентября, 09:01
Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
77 сентября, 07:38
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на лыжный марафон «Кирики-Улита». Старт пройдет 25 января
сегодня, 16:11
Открылась регистрация на лыжный марафон TOKSOVOCUP. Старты пройдут на курорте «Охта Парк»
сегодня, 15:09
Чемпионат России по полумарафону пройдет в Сочи. Забеги по гоночной трассе состоятся 3-5 апреля
вчера, 17:40
Иван Гаврик и Мария Гостева стали победителями трейлового забега Anapa Vino Trail на дистанции 50 км
12 октября, 19:46
Более 1700 спортсменов приняли участие в пробеге на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга
12 октября, 13:18
Ультрамарафон Onego Ice Ultra перенесен на неделю раньше. Старт пройдет 1 марта
7 октября, 17:39
Открылась регистрация на два старта серии PushkinRun. Царскосельский и Петербургский марафоны «Пушкин – Петербург» пройдут 10 мая и 6 сентября
7 октября, 15:55
Открылась регистрация на Деминский лыжный марафон и гонку «Шижма»
16 октября, 17:12
Евгений Тихонин и Елена Полянская стали победителями «полужелезной» дистанции на соревнованиях по триатлону IRONSTAR SIRIUS 2025
5 октября, 19:03
Около 1000 атлетов приняли участие в кроссе «Лисья гора»
15 октября, 14:06