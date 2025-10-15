Иван Заборский примет участие в чемпионате мира по backyard-гонкам. Ультрамарафон пройдет в США 18 октября

18 октября в Теннесси пройдет чемпионат мира по backyard-гонкам. Ультрамарафон пройдет на заднем дворе дома организатора Лазарус Лейка.

Иван Заборский сообщил, что примет участие и хочет побить мировой рекорд. Сейчас лучший результат составляет 119 кругов (798 км).

В конце июля Заборский установил новый российский рекорд – 106 кругов (710,8 км).

На гонке также выступит российский ультрамарафонец Вадим Шарков (двукратный чемпион России в беге на 24 часа).

Backyard-гонка – забег на выбывание. Атлеты бегут круг длиной 6,7 км и должны уложиться в час. В начале нового часа они вновь выходят на старт. Забег может длиться сутками, до тех пор, пока не кончатся силы у одного из двух последних атлетов.

