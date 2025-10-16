Соревнования по триатлону IRONSTAR TYUMEN 2026 пройдут в новые даты – 4-5 июля
Организаторы IRONSTAR сообщили о том, что фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2026 (забеги, заплывы, соревнования по триатлону) пройдет в новые даты – 4-5 июля.
В 2025 году фестиваль в Тюмени проходил в середине июня.
Регистрация еще не открылась. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Ironstar
