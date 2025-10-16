Соревнования по триатлону IRONSTAR TYUMEN 2026 пройдут в новые даты – 4-5 июля

Организаторы IRONSTAR сообщили о том, что фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2026 (забеги, заплывы, соревнования по триатлону) пройдет в новые даты – 4-5 июля.

В 2025 году фестиваль в Тюмени проходил в середине июня.

Регистрация еще не открылась. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора .