Открылась регистрация на лыжный марафон «Кирики-Улита». Старт пройдет 25 января
25 января в Вологде пройдет лыжный марафон «Кирики-Улита». Старт входит в серию крупнейших лыжных стартов RussiaLoppet.
Участникам доступны три дистанции: 50, 25 и 12 км (свободный стиль). Организаторы сообщают, что в целом не очень сложная, есть небольшие спуски и подъемы, а также 4 «тяговитых подъема».
Стоимость слота на дистанции 50 км составляет 2300 рублей, на дистанции 25 км – 2500 рублей, на дистанции 12 км – 1700 рублей.
Регистрация проходит на сайте VologdaMarafon. Дополнительные вопросы можно задать в телеграм-канале организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Vologdamarafon
