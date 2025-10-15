Открылась регистрация на лыжный марафон «Кирики-Улита». Старт пройдет 25 января

25 января в Вологде пройдет лыжный марафон «Кирики-Улита». Старт входит в серию крупнейших лыжных стартов RussiaLoppet.

Участникам доступны три дистанции: 50, 25 и 12 км (свободный стиль). Организаторы сообщают, что в целом не очень сложная, есть небольшие спуски и подъемы, а также 4 «тяговитых подъема».

Стоимость слота на дистанции 50 км составляет 2300 рублей, на дистанции 25 км – 2500 рублей, на дистанции 12 км – 1700 рублей.

Регистрация проходит на сайте VologdaMarafon . Дополнительные вопросы можно задать в телеграм-канале организатора .