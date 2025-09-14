Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
13 и 14 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». В рамках забега состоялся чемпионат России по полумарафону.
Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанции 10 и 3 км.
Всю дистанцию Сергей Шаров (бывший лыжник) бежал с атлетом Артемом Поповым, но на финише вырвался вперед и стал чемпионом России по полумарафону.
Результаты победителей и призеров:
Чемпионат России по полумарафону, мужчины
Сергей Шаров – 1:02:25
Артем Попов – 1:02:28
Юрий Клопцов – 1:02:49
Чемпионат России по полумарафону, женщины
Надежда Сизова – 1:13:20
Алла Сидорова – 1:14:02
Наталья Аристархова – 1:14:22
21,1 км, мужчины
Владислав Лукша – 1:09:20
Дмитрий Танцюра – 1:12:12
Никита Александров – 1:12:37
21,1 км, совместно с ЧР, женщины
Анна Леонова – 1:19:27
Рада Тарасенко – 1:21:48
Ирина Косткина – 1:25:14
10 км, мужчины
Владимир Никитин – 29:50
Никита Калганов – 30:58
Даниил Авдеев – 31:06
10 км, женщины
Анастасия Томилова – 34:39
Кристина Стародубцева – 37:34
Елизавета Смирнова – 39:20
Результаты всех участников доступны на сайте RussiaRunning.