  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
0

Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин

13 и 14 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». В рамках забега состоялся чемпионат России по полумарафону.

Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанции 10 и 3 км.

Всю дистанцию Сергей Шаров (бывший лыжник) бежал с атлетом Артемом Поповым, но на финише вырвался вперед и стал чемпионом России по полумарафону.

Результаты победителей и призеров:

Чемпионат России по полумарафону, мужчины

  1. Сергей Шаров – 1:02:25

  2. Артем Попов – 1:02:28

  3. Юрий Клопцов – 1:02:49

Чемпионат России по полумарафону, женщины

  1. Надежда Сизова – 1:13:20

  2. Алла Сидорова – 1:14:02

  3. Наталья Аристархова – 1:14:22

21,1 км, мужчины

  1. Владислав Лукша – 1:09:20

  2. Дмитрий Танцюра – 1:12:12

  3. Никита Александров – 1:12:37

21,1 км, совместно с ЧР, женщины

  1. Анна Леонова – 1:19:27

  2. Рада Тарасенко – 1:21:48

  3. Ирина Косткина – 1:25:14

10 км, мужчины

  1. Владимир Никитин – 29:50

  2. Никита Калганов – 30:58

  3. Даниил Авдеев – 31:06

10 км, женщины

  1. Анастасия Томилова – 34:39

  2. Кристина Стародубцева – 37:34

  3. Елизавета Смирнова – 39:20

Результаты всех участников доступны на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Полумарафон
Забег
Бег
любительский спорт
Календарь стартов
Наталья Аристархова
Владимир Никитин
Артем Попов
Сергей Шаров
Юрий Клопцов
Алла Сидорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Шаров, Ольков, Попов выйдут на старт чемпионата России по полумарафону. Среди женщин – Сидорова, Прокопьева, Аристархова
11 сентября, 14:19
Владимир Никитин пробежит 10 км на Ярославском полумарафоне и выступит с лекцией 13 сентября
5 сентября, 08:33
Главные новости
Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
77 сентября, 07:38
Алла Сидорова проведет бесплатную тренировку по бегу – в Москве в понедельник 8 сентября
5 сентября, 08:50
Для тренеров и менеджеров атлетов проведут бесплатную программу обмена опытом. Заявки – до 10 сентября, обучение – во время Московского марафона
5 сентября, 08:20
Владимир Никитин планирует пробежать 21,1 км на Казанском полумарафоне быстрее 60 минут
33 сентября, 12:31
Хайлемарьям Кирос и Сифан Хассан выиграли марафон в Сиднее. Оба установили рекорды трассы
230 августа, 22:53
Том Эванс и Рут Крофт выиграли ультрамарафон UTMB. Митяевы, Юшина, Толстенко сошли с дистанции, Алексей Береснев – 31-й
130 августа, 16:55
Стали известны имена атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону. Забег пройдет в Ярославле 14 сентября
27 августа, 15:56
Сибусисо Кубека первым в мире выбежал 100 км из 6 часов. Ультрамарафонец Александр Сорокин стал третьим, отстав почти на 5 минут
126 августа, 15:03
Денис Степанов пробежал 1000-й полумарафон подряд. Он бегает 21 км каждый день больше 8 лет: «Это как чистить зубы, меня не тяготит»
426 августа, 14:33
Алексей Реунков проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет в пятницу 29 августа
26 августа, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Нияз Садиков и Екатерина Гусева выиграли «Татнефть Альметьевский полумарафон»
вчера, 19:29
Дмитрий Неделин проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре». Занятие состоится 15 сентября в Лужниках
вчера, 09:00
Светлана Аплачкина: «Сборы в Кении вышли на 50 тысяч рублей дороже, чем в Киргизии»
12 сентября, 18:03
Изменились трассы дистанций на Московском марафоне
111 сентября, 18:52
Шаров, Ольков, Попов выйдут на старт чемпионата России по полумарафону. Среди женщин – Сидорова, Прокопьева, Аристархова
11 сентября, 14:19
Алексей Береснев о подъеме на высоту 7329 м на гонке UTMB: «Лыжное прошлое сказывается, я умею работать с палками в отличие от многих. Даже к лидерам есть вопросы»
9 сентября, 19:17
Стали известны трассы полумарафона «Моя столица»
9 сентября, 11:06
Владислав Прямов и Татьяна Шабанова стали победителями Минского полумарафона
8 сентября, 18:09
Более 1500 атлетов приняли участие в трейловом фестивале Т-Банк Rosa Wild Fest
8 сентября, 15:34
Анастасия Перевозчикова стала «Горной королевой». Спортсменка установила новый рекорд соревнований
18 сентября, 12:08