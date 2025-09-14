Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин

13 и 14 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». В рамках забега состоялся чемпионат России по полумарафону.

Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанции 10 и 3 км.

Всю дистанцию Сергей Шаров (бывший лыжник) бежал с атлетом Артемом Поповым, но на финише вырвался вперед и стал чемпионом России по полумарафону.

Результаты победителей и призеров:

Чемпионат России по полумарафону, мужчины

Чемпионат России по полумарафону, женщины

21,1 км, мужчины

Владислав Лукша – 1:09:20 Дмитрий Танцюра – 1:12:12 Никита Александров – 1:12:37

21,1 км, совместно с ЧР, женщины

Анна Леонова – 1:19:27 Рада Тарасенко – 1:21:48 Ирина Косткина – 1:25:14

10 км, мужчины

Владимир Никитин – 29:50 Никита Калганов – 30:58 Даниил Авдеев – 31:06

10 км, женщины

Анастасия Томилова – 34:39 Кристина Стародубцева – 37:34 Елизавета Смирнова – 39:20

Результаты всех участников доступны на сайте RussiaRunning .